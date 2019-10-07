KKTC’de hırsızlık yapan Rum çift 1 gün daha tutuklu kalacak

Gazimağusa’da alışveriş merkezi içerisindeki bir mağazadan 754 TL değerinde yeşil siyah renk bayan kabanı sirkat eden GKRY vatandaşı Costakis Anastasiou ve Lenia Koumi ‘nin tutukluluk süresi bir gün uzatıldı.

Bugün Gazimağusa’da yargıç huzuruna çıkarılan zanlıların faili meçhul başka bir sirkat suçu ile bağlantılı olabileceği nedeniyle tutukluluk sürelerinin 1 gün daha uzatılmasına karar verildi.

Meselenin tahkikatını yürüten polis mensubu Şükrü Hafız mahkemede, yemin altında verdiği şahadette, olgularla ilgili bilgileri anımsattı. Zanlıların gönüllü ifade vermediklerini ancak sözlü beyanda bulunarak suçlarını kabul ettiklerini belirten Hafız, sirkat ettikleri kaban ve olayda kullandıkları kesici aleti polise teslim ederek emare olarak alındığını aktardı.

Zanlıların aynı sistemle hırsızlık yapılmış faili meçhul bir olayla bağlantıları olması muhtemel

Şahadetine devamla mahkemeye bilgi veren tahkikat memuru Hafız, 28.9.19 tarihinde Gazimağusa’ da Çanakkale bölgesinde bulunan işyerinde aynı sistemle kesici kullanılarak meydana gelen hırsızlık olayında zanlıların bağlantısı olabileceği yönünde tahkikat yapmaları gerektiğine işaret ederek zanlılar aleyhinde 1 günlük ek tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

07/10/2019 18:30