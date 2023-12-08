KKTC’de ikamet izinsiz 1 kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucu, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, söz konusu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

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Ev yangını

Ulukışla köyünde dün Salim Dayanık’a ait ikametgahın mutfağında, muhtemelen çalışır durumda unutulan aspiratörün kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu, bahse konu aspiratör ve mutfak içerisinde bulunan tüm beyaz eşyalar, yemek masası ile sandalyeleri, mutfak dolapları ve alçıpan asma tavan yandı. Çıkan duman ve ısıdan dolayı ise evin tüm duvarları islendi. Soruşturma devam ediyor.