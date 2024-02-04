KKTC'de ikamet izinsiz ikamet eden iki kişi mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen sirkat ve KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçlarından tutuklanan Emmanuel İyogo ve Ugonna Chinagorom Anyanwu dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli şube’de görevli polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlı Emmanuel İyogo’nun 3 Şubat 2024 tarihinde, saat 10.10 sıralarında Küçük Kaymaklı'da faaliyet gösteren Yıldırım Pide isimli iş yeri içerisinde A.Y. tarafından masa üzerinde bırakılan 15 BİN TL değerindeki 2 adet cep telefonunu çaldığını söyledi. Polis, olayın kısa sürede kendilerine bildirildiğini ve zanlının kamera görüntülerinden tesit edilerek, aranmaya başlandığını belirtti.

Polis, İyogo’nun çaldığı telefonları olaydan kısa süre sonra Surlariçi bölgesinde, Ugonna Chinagorom Anyanwu'ya sattığı sırada tespit edildiğini açıkladı. Polis, İyogo’nun yanı sıra Anyanwu'nun da tutuklandığını belirtti.

Polis, her iki zanlıyla ilgili muhaceret giriş-çıkış kayıtlarından yapılan kontrolde; İyogo’nun 13 Aralık 2022 tarihinden itibaren toplam 417, Anyanwu'nun ise 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren toplam bin 220 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, zanlıların KKTC'de izinsiz ikamet ettikleri süre zarfında nerede ve ne şekilde kaldıklarına ve bu süre zarfında ülkede herhangi bir suç işleyip işlemediklerine dair araştırma yapılacağını belirtti.

Alınması gereken ifadeler de olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Pınar Beyoğlu, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.