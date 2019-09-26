“KKTC’de insan canına değer verilmiyor!”

Haber Kıbrıs-Özel

Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda açılan rögar deliği etrafında önlem vatandaşların çabası sonucu alındı.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan bir vatandaş Osmanlızade Otomotiv yakınlarında kazılan rögar deliğinin büyük tehlike yarattığına dikkat çekti.

Vatandaş deliğin dün sabah açıldığını ancak Kara Yolları Dairesi’nin bir gün sonra etrafına duba koyarak önlem aldığını belirtti.

Dün anayolda seyrederken deliği son anda fark ettiğini anlatan vatandaş, polisi aradığını polisin olay yerine giderek Kara Yolları Dairesi’ne bilgi verdiğini ancak Kara Yolları Dairesi personelinin “Bugün gelemeyiz” cevabını verdiğinin altını çizdi.

Kıbrıs’ta insan canına değer verilmediğine dikkat çeken vatandaş, “biri ölmeden önlem alan yok” yorumunu yaptı.

26/09/2019 12:02