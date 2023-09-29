KKTC’de interpol tarafından aranan çok sayıda kişi var

Küresel Organize Suçlar Endeksi 2023 Raporu’na göre Kıbrıs adasındaki silah, insan ve uyuşturucu ticaretinde başı, KKTC’deki yabancı suç aktörleri çekiyor. Türkiye ise organize suçta Avrupa birincisi

Dünya’da yaşanan suçlara ilişkin Uluslararası Organize Suç İnisiyatifi tarafından oluşturulan Küresel Organize Suçlar Endeksi 2023 Raporu yayımlandı. Kıbrıs adası, Avrupa genelindeki organize suç endeksinde 29’uncu, Güney Avrupa’ya ilişkin sıralamada ise 6’ncı sırada yer aldı. Birinci sırada ise Türkiye yer alıyor…

2021 yılına göre skoru kötüleşen Kıbrıs, dünyada 193 ülke içerisinde 129’uncu sırada. Küresel Organize Suç Endeksi’nin zirvesinde ise 8,15 puan ile Myanmar yer alıyor. Ardından Kolombiya ve Meksika geliyor. İran, Türkiye ile aynı puan ile yine 14’üncü sırada bulunuyor. Rusya ise 6,87 puan ile 19’uncu sırada. Raporun detayları incelendiğinde Kıbrıs adasının puanını kötü noktaya çeken; insan kaçakçılığı, seks işçiliği, silah kaçakçılığı, yakıt kaçakçılığı, uyuşturucu, kriminal aktörler ve kara para aklama gibi suçların Kıbrıs’ın kuzeyi, yani KKTC’den kaynaklandığı ifade ediliyor.

İNSAN KAÇAKÇILIĞI…

“BAZI ÜNİVERSİTELER AFRİKALI ÖĞRENCİLERİ TAMPON BÖLGEYİ GEÇMELERİ İÇİN YÖNLENDİRİYOR”

Rapora göre Kıbrıs, gelişen insan ticareti pazarıyla Avrupa'ya giden insan ticareti ağlarında önemli bir merkez konumuna oturmuş durumda. Özellikle cinsel istismarın turizm sezonunda yaygınlaştığı ifade edilen raporda, “Mağdurlar barlarda, masaj salonlarında, otellerde, özel apartmanlarda ve ticari seks mekanlarında çalışırken müşterilerle cinsel ilişkiye girmeye zorlanıyor. Genç kadınlar, kısa süreli turist vizelerinin kötüye kullanılması yoluyla seks yapmak üzere işe alınıyor. Tarım ve inşaat sektörlerinde yabancı işçi sömürüsü yaygın; hizmet sektöründeki yerli işçiler de risk altında. Zorla çalıştırma davaları, sömürücü uygulamalara hoşgörü göstermekle suçlanan yetkililer tarafından sıklıkla yalnızca iş uyuşmazlıkları olarak değerlendiriliyor” ifadelerine yer veriliyor.

Afrika, Asya ve Avrupa arasındaki konumu ve geçirgen sınırları nedeniyle Kıbrıs’ın, düzensiz göç için popüler bir destinasyon olduğu vurgulanan raporda, “İnsan kaçakçılığı için hem geçiş hem de varış ülkesi olarak hizmet vermektedir. Bu, Kıbrıs'taki en büyük suç pazarıdır. Bunu, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı pazarları takip etmektedir. İnsanlar küçük tekneler ve ticari gemilerle gelirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yasadışı olarak kurulan üniversiteler, çoğu derslere katılmayan Afrika vatandaşlarına öğrenci vizesi veriyor. KKTC'ye vardıklarında tampon bölgeyi geçmeleri ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nden sığınma istemeleri yönünde yönlendiriliyorlar. Ayrıca bazı kişiler kaçakçıların yardımıyla sahte evlilikler yoluyla siyasi sığınma başvurusunda bulunmaya çalışmakta” ifadeleri yer alıyor.

“SİLAH KAÇAKÇILIĞININ BÜYÜK KISMI KKTC’DEN KAYNAKLANIYOR”

Kıbrıs’ın yasadışı silah ticareti konusunda bir geçiş ülkesi olduğu ifade edilen raporda, silah kaçakçılığının büyük kısmının KKTC'den kaynaklandığı ifade ediliyor.

TAKLİT ÜRÜNLER…

Taklit ürünler konusunun da Kıbrıs'ta önemli bir sorun olduğu ve birçok sahte ürünün KKTC üzerinden Türkiye'den geldiği ifade edilen raporda, “Ülke, sahtecilik ve korsanlık nedeniyle her yıl milyonlarca Euro kaybediyor. Son polis operasyonlarında ele geçirilen sahte ürünler arasında giyim, aksesuar, cep telefonu kılıfları, oyuncaklar, parfümler ve diğer eşyalar yer alıyor” denildi.

EROİN: “KKTC'DEKİ İSTİKRARSIZLIKTAN YARARLANILARAK AFGANİSTAN'DAN DENİZ YOLUYLA KAÇIRILIYOR

Kıbrıs'ta eroin ticaretinin sınırlı olduğu ve çoğunlukla iç piyasaya yönelik gerçekleştiği belirtilen raporda, “İthal edilen eroinin çoğu, KKTC'deki istikrarsızlıktan yararlanılarak Afganistan'dan deniz yoluyla kaçırılıyor. Ancak Türkiye'nin transit ülke rolü ve komşu ülkelerde artan tüketim, Kıbrıs'taki, özellikle de adanın Türk kesimindeki eroin pazarını etkilemesi muhtemel endişe verici durumdadır” ifadeleri kullanıldı.

SUÇ AKTÖRLERİ: “KKTC’DEKİ UYUŞTURUCU PAZARINA YABANCI SUÇ AKTÖRLERİ HAKİM...

KKTC’DE INTERPOL TARAFINDAN ARANAN ÇOK SAYIDA KİŞİ VAR

Rapora göre Kıbrıs'ta yabancı suç aktörleri öne çıkıyor ve bu aktörler, ülkenin suç piyasalarına katılımları sorun yaratıyor. Kafkasyalı, Doğu Avrupalı ve Asyalı organize suç gruplarının, kara para aklamanın yanı sıra mülke suçları konularında da yoğun olarak ilgilendiği ve KKTC'deki uyuşturucu kaçakçılığı pazarına hakim durumda oldukları ifade edilen raporun ilgili kısmı şöyle devam ediyor: “Rus mafyası, Kıbrıs'ta en fazla finansal ve ekonomik güce sahip olan ve en iyi bağlantılara sahip suç grubudur. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin etkin kontrolü altında olmayan bölgelerde INTERPOL tarafından aranan çok sayıda kişi var. Bu yabancı suç aktörleri yerli suçlularla yakın işbirliği içindedir. Gevşek suç ağları ülkede son derece etkili ve uyuşturucu kaçakçılığı pazarının yanı sıra yasa dışı kumar, kadın ticareti ve mala karşı işlenen suçlarda da pay sahibi.”