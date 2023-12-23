KKTC’de izinsiz ikamet eden 1 kişi tutuklandı

Polis tarafından dün ülke genelinde yapılan denetimlerde, ülkede ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanarak, aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

Diğer polisiye haberler:

-Girne’de uyuşturucu

Girne’de dün saat 20.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, S.A.(E-62)’nın üzerinde ve aracında yapılan aramada; yaklaşık 14 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu tespit edilerek, emare altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

- Mutluyaka’da ambar hırsızlığı

Tuzla-Mutluyaka’da çarşamba ve perşembe günleri gerçekleşen ambar hırsızlığında, güneş panelleri, elektrik malzemeleri ve sigortaları çalındı.

Meselede zanlı olarak görülen H.K.(E-41) tutuklandı, olayın soruşturması devam ediyor.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, bir şahsa ait ambardan 8 adet güneş paneli, testere, matkap, pvc boru ütüleme makinesi, 3 adet plastik ekmek kasası ve muhtelif sayıda elektrik kesici ile sigortaları çalındı.

- Girne’de eve izinsiz girerek eşya yerleştiren şahış aleyhine yasal işlem

Girne’de bulunan bir ikametgaha kasım ayı ve 2 Aralık tarihleri arasında izinsiz olarak girildiği ve içerisine muhtelif ev eşyaları yerleştirildiği tespit edildi. Meselede zanlı olarak görülen görülen B.P.(E-58) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, ikametgahın bahçe kapısının kilidinin de zorla açıldığı ve hasara uğratıldığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

- Gemikonağı’nda evde kısa devre sonucu yangın...

Gemikonağı’na Cumali Gülaşlar’a ait ikametgahta, dün saat 18.00 sıralarında elektrik panosunun kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, söz konusu elektrik panosu, sigorta ve elektrik kabloları tamamen, 1 adet üçlü çekyat koltuk ise kısmen yandı.