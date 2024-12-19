KKTC’de izinsiz ikamet eden 5 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, söz konusu kişiler aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

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-Yeşilköy’de yangın

Yeşilköy’de dün bir şahsa ait ikametgah içerisinde, şöminenin ısınıp ahşap tavanı tutuşması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu 10 metrekare ebadında sunta tahta ve kartonpiyer malzeme yandı. Soruşturma devam ediyor.