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KKTC'de izinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı

KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen 6 kişi tutuklandı.

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23/10/2019

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KKTC'de izinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı

KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen 6 kişi tutuklanırken, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 8 kişi ve gümrüksüz sigara, alkol ve gıda malzemesi sattığı tespit edilen toplam 3 iş yeri hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığının açıklamasına göre, 14-19.10.2019 tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen 6 kişi tutuklanırken, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 8 kişi ve gümrüksüz sigara, alkol ve gıda malzemesi sattığı tespit edilen toplam 3 iş yeri hakkında ise yasal işlem başlatılmıştır. 

 

23/10/2019 11:44
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TAGS: 6, KAÇAK, TUTUKLANDI, HABER, KIBRIS,
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