KKTC’de izinsiz ikamet eden 8 kişi tutuklandı

KKTC’de izinsiz ikamet edenlere yönelik denetimlerde toplam 8 kişi tutuklandı.

KKTC genelinde dün ve önceki gün izinsiz ikamet edenleri tespit edenleri tespite yönelik denetimler sonucu, ikisi Gazimağusa, biri Lefkoşa ve beşi Girne’de toplam 8 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Diğer polisiye haber;

BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNME

Lefkoşa’da dün 1 kişi, başkasının kimliğine bürünüp, Metehan Kara Kapısı’ndan çıkış yapmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Polisin açıklamasına göre, S.M.N.N. (K-40) tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına düzenlenmiş Kamerun pasaportunu GKRY’ne bölgesine geçmek maksadıyla görevli muhaceret memuruna vermek suretiyle tedavüle sürmeye çalıştı.

Bahse konu şahsı tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.