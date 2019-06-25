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KKTC’de izinsiz ikamet eden 8 kişi tutuklandı

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25/06/2019

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KKTC’de izinsiz ikamet eden 8 kişi tutuklandı

KKTC’de izinsiz ikamet edenlere yönelik denetimlerde toplam 8 kişi tutuklandı.

KKTC genelinde dün ve önceki gün izinsiz ikamet edenleri tespit edenleri tespite yönelik denetimler sonucu, ikisi Gazimağusa, biri Lefkoşa ve beşi Girne’de toplam 8 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Diğer polisiye haber;

BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNME    

Lefkoşa’da dün 1 kişi, başkasının kimliğine bürünüp, Metehan Kara Kapısı’ndan çıkış yapmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Polisin açıklamasına göre, S.M.N.N. (K-40) tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına düzenlenmiş Kamerun pasaportunu GKRY’ne bölgesine geçmek maksadıyla görevli muhaceret memuruna vermek suretiyle tedavüle sürmeye çalıştı.

Bahse konu şahsı tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.

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TAGS: KKTC, kaçak, haber, kıbrıs, tutuklama, polis
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