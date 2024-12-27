KKTC’de İzinsiz İkamet Eden Zanlı Mahkemeye Çıkarıldı

KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan 23 yaşındaki Usama Bin Jhandad bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Pınardan mahkemede olgular aktardı.

Polis, 26.12.2024 tarihinde Lefkoşa da Marmara bölgesinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube ekipleri tarafından zanlının şüpheli hareketlerinden dolayı yapılan muhaceret kontrollerinde 31.07.2024 tarihinden beridir toplam 148 gün Yetkili Makamdan İzinsiz KKTC’de ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu belirtti. Polis memuru, İçişleri Bakanlığı ile de yazışmalar yapılacağını, zanlının bu süre içerisinde herhangi bir suç işleyip işlemediğinin aştırılması gerektiğini söyledi.

Polis, zanlının alınacak ifadelere etki etme olasılığı bulunduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için , 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)-