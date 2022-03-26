KKTC'de kabul edilen aşılar arasına Turkovac eklendi

Ülkede kabul edilen aşılar açıklanırken, Türkiye’de üretilen TURKOVAC da bunlar arasında yer aldı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından 23 Mart tarihinde alınan kararlar, 26 Mart tarihli bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte ülkede kabul edilen aşılar listesine Türkiye’de üretilen TURKOVAC eklendi.

Karar ise şöyle;

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar doğrultusunda bu hafta ; KKTC’ye girişte kabul edilen aşılar listesine ve AdaPass kayıt listesine Turkovac aşısı eklenmiştir.

Bu habere tepkiniz:



26/03/2022 17:49