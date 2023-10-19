KKTC’de kaçak bulunan 6 kişi tutuklandı

KKTC’de kaçak ikamet ettiği tespit edilen 6 kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontroller sonucunda belirlenen kişilerle ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı

Girne’de kanunsuz patlayıcı madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre salı sabah saat 05:00’de Girne'de, bir apartmanın park alanında poşet içerisinde muhafaza edilen 50 adet canlı av tüfeği fişeği bulundu.

Meseleyle ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen Ü.G.(E-28) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Hırsızlık

İskele’de China Bazaar isimli iş yerinin avlusunda muhafaza edilen 2 raflı dolabın çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturma neticesinde 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis açıklamasına göre 14 Ekim Cumartesi günü saat 22:30 sıralarında meydana gelen; R.S. (E-43) ve O.P. (K-37) hakkında yasal işlem başlatılan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.-