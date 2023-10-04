KKTC'de kaçak yaşayan zanlılar mahkemede!

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edilen Nijerya uyruklu Godswill Chidera James ve Shedrack Onyedikachi tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Yusuf Bilgiç olguları aktardı. Polis memuru, 29 Eylül 2023 tarihinde saat 11.00 sıralarında Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde Dumlupınar bölgesinde Nijerya uyruklu Godswill Chidera James ve Shedrack Onyedikachi’nin kimlik kontrolünün yapıldığını söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Godswill Chidera James’ın 30 Eylül 2021 tarihinden beri yani 731 gün, Shedrack Onyedikachi’nin ise 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren toplam 366 gündür ülkede kaçak yaşam sürdüğünün belirlendiğini açıkladı.

Polis, soruşturma başlatıldığını, zanlıların 30 Eylül 2023 tarihinde mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, bu 3 günlük sürede zanlıların beyanlarının araştırıldığını, söylediklerinin aksine hiçbir okula kayıt yaptırmadıklarının tespit edildiğini ifade etti. Polis, soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı’ndan bilgi beklediklerini ancak talep edilen bilgilerin henüz ellerine ulaşmadığını, bakanlığın sisteminde arıza ve oluşan yoğunluktan dolayı bir süre daha beklemek zorunda olduklarını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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