KKTC’de, Kumyalı’da The Nitovikla Garden Otel Muhteşem

Merhaba dostlar, merhaba...

Doğduğum topraklarda, memleketimde yolculuğumuz Lefkoşa’da yol arkadaşım, sevgilim Şenay Saçbüker’in Yakın Doğu Koleji’nde çocuklarımızla, Ayşe Tural hocamız, Yakın Doğu Okulları İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü ve tüm hocalarımızın katkıları ile Martı Çocuk Yayınları’ndan “Mevlana’dan Çocuklara Masallar” adı altında çıkan Su Damlası ve Bücür Elma masallarına yapılan muhteşem imza günü ile başladı.

Ertesi gün BRT ve Diyalog TV. kanallarındaki canlı yayınlarla devam etti.

Akşam üzeri imza gününde Şenay ablasından imza alamayan Raif’imizle Ekmekçi ailesi bizi buluşturdu ve tarihi anlar yaşadık.

Sonra Girne’ne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda, Çatalköy Belediye Tiyatrosu’ndan “Çökme Tehlikesi Var!” oyununu izledik.

Ertesi gün de Karpaz’a, Zekai Altan dostum ile Kader’in can verdikleri Kıbrıs’ın tek Eko Agro Turizm yeri The Nitovikla Garden Otel’e yolculuğumuz başladı...

Doğduğumuz topraklarda, çocukluğunuzu, yemekten yaşam biçimine kadar eski Kıbrıs’ı yaşamak istiyorsanız The Nitovikla Garden Otel sizleri bekliyor. Zekai’nin ve Kader’in, kader birliği ederek, yurt sevgisi ile yoktan var ettikleri, kendi deyimleri ile ellerini taşın altına değil, kayanın altına koyarak “her şeye rağmen” yaşattıkları otel muhteşem.

Yüzyıllardır Kıbrıs adasında oluşan kültürlerle bütünleşen ada hem kültürel, hem de turizm açısından inanılmaz bir zenginliğe sahiptir. İşte The Nitovikla Garden Otel‘de hem kendi öz kültürümüzle buluşuyoruz, hem de ada insanının doğal hayatını yaşama şansını buluyorsunuz.

Dönem zeytin toplama zamanımı, Zekai sizi zeytin toplamaya götürüyor. Akşam üzeri de gelince hep beraber bahçedeki fırını yakıyorsunuz, ekmekleri, kebapları kendi emeğinizle, tabii ki Zekai’nin ve Kader’in gözetiminde fırına siz koyuyorsunuz.

Akşam muhteşem bir sessizlik. Otantik, orijinal Kıbrıs odasında uyuyorsunuz. Hele bir de hafiften yağmur başladı mı, değmeyin keyfinize. Şenay, Kıbrıs kültüründen ve mutfağından yola çıkarak, Zekai dostumun da büyük katkıları ve önderliği ile, Kıbrıs’lı çocuklara masallar yazmaya başladı. Altyapıları hazır olarak geldiği The Nitovikla Garden Otel‘de, gözlemleyerek, Zekai ve Kader ile anında konuşarak ve daha da önemlisi yaşayarak iki masalınının yazımını bitirdi. Anladım ki, kafayı dinlemek, kendi kendinle baş başa kalmak, hele bir şeyler yazmak, okumak istiyorsanız The Nitovikla Garden Otel muhteşem.

Bu durum, yani kendi öz kültürümüzden, geleneklerimizden ve mutfağımızda yola çıkarak masalların yazılması Kıbrıs’ta bir ilk. Çocuklarımız Şenay’ın yazdığı Mevlana’dan Çocuklara Masallar’da olduğu gibi, kendi öz kültürümüzle, ama bu defa Kıbrıs örf ve adetleri ile, mutfağı ile masallar okuyarak büyüyecekler. Hayal etmesi bile muhteşem. Ben böylesine kirlenen bir dünyada masalları çok ama çok önemsiyorum. Çünkü gördüğüm, çocuklarımızın özellikle teknolojinin de katkıları ile hızlı bir şekilde yozlaştığı. Oysa çocuklarımız masallarla hem geçmişini öğrenerek büyüyecekler, hem de geleceğini nasıl kuracaklarını geçmişi bilerek hayal edip yaşayacaklar. Eeee daha ne olsun değil mi?

Evet dostlar, genelde gitmeseniz de, görmeseniz de orada, Karpaz’da, Kumyalı Köyü’nde Zekai Altan dostumun ve Kader’in gelecekte çok ama çok kıymetli olacağını düşündüğüm The Nitovikla Garden Otel adında, cennetten bir alan var. Dünyanın dört bir tarafından insanlar, öğrencilerimiz ziyaret ediyorlar The Nitovikla Garden Otel‘i. Siz gittiniz mi, gördünüz mü? Ben gittim ve gördüm. Çocukluğuma gittim. Anacığım geldi aklıma. Zaman zaman gözlerim doldu. Bahçeden portakal, Yusufcuk koparıp yedik. Zekai ile, Kader ile, annemizle sabah kahvesi eşliğinde harika sohbetler ettik. Şenay masallarını yazarken, ben Zekai ile Alaniçi’ne Lefkara Evi’ne, fotoğraf sanatçılarımızın sunumuna; değerlendirme ve bilgilendirme toplantısına gittim. Ülkemizin çok önemli fotoğraf sanatçıları ile tanıştım. Memleketimde sanatla iç içe; doğası ile, kültürü ile yaşamanın mutluluğu anlatılmaz, yaşanır. Ama kıymetinin pek farkında değiliz galiba!

The Nitovikla Garden Otel’e dönünce de; Zekai dostumun ve Kader’in elleriyle hazırladıkları Kıbrıs yemekleri eşliğinde sanat, şiir ve şarkılarla bezenmiş tarihi anları paylaştık. Hüseyin Ağlamaz dostumun harika sesi ve yorumu ile şiirler, Şenay’dan genel istek üzerine muhteşem Lüküs Hayat şarkıları, değerli kardeşim Soyhan Bilgeer’den gitarı eşliğinde ve eşsiz yorumu ile şarkılar dinledik. Ben de arada Nazım Hikmet ustayı bir şiir okuyarak saygıyla andım. The Nitovikla Garden Otel‘de tadı yüreğimizde kalan bir geceyi hep beraber paylaştık.

Son bölümü kıymetli dostum Zekai Altan’a ayırıyorum. 1994 yalında, Hüseyin Karakaş’ın yönetmenliğini, yapımcılığını şimdiki KKTC Başbakanı Sayın Ersin Tatar’ın yaptığı Geçmişin İzleri filmini çekmek için memlekete gelip Dorona Hotel’de kaldığımızda tanıştık. Tam 25 yıl olmuş. Kimler geldi, kimler geçti hayatımızdan. Günümüzde insanlar sizden bir çıkarı yoksa artık selam bile vermiyorlar, ya da sizi görmezden geliyorlar. İşte böylesine yoz bir zaman diliminde Zekai ile yüreklerimiz hep bir oldu. Çıkarsız, menfaatsiz, vefa duygusu hep ön planda. İyi ki onun ve Kader gibi insanlar var. Yoksa bu dünyaya nasıl katlanacaktık?

Kıymetli eşi Kader’le ve dostlarla yaşattıkları her an için kendilerine içtenlikle huzurlarınızda çok teşekkür ederim. Ayrıca, öz kültürümüze bütün bu kirliliğe rağmen sahip çıkıp mücadele ettikleri için de bir insan olarak teşekkür etmeyi bir borç bilirim...

Evet dostlar, “Söz uçar yazı kalır.” cümlesinden yola çıkarak, geleceğe mektuplar bırakmaya, her şeye rağmen mumlar yakmaya, inanmayacaksınız ama sabırla devam edeceğim. Evet, sabırla. Doğduğum topraklardan ayrılmak yaş ilerledikçe daha da zorlaşıyor. Yine zor oldu. Derviş amcamıza da her zamanki gibi uğradım, ellerinden öptüm. Durumu iyi maşallah. Soranlara selam ve sevgilerini gönderdi. Yanında kaldığım sürece anladım ki “Gözden Irak olan, gönülden de uzak olurmuş.”. Hayat...

Zekai dostuma ve Kader’e destek olun, bunu hak ediyorlar...

Umutta kalın...

Hüseyin Köroğlu

5 Aralık Perşembe

2019

05/12/2019 09:35