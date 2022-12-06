KKTC'de Motosikletliler 2. büyük eyleme gidiyor

KKTC Motosiklet Camiası yeniden eyleme hazırlanıyor...

Maliye Bakanı Alişan Şan'ın 24 Eylül'de Meclis Önü'nde yapılan ilk eyleme gelerek vergilerde indirim yapılacağı sözünün hayata geçmemesi üzerine harekete geçen Motosiklet Eylem Komitesi, 17 Aralık'ta Saat 14.00'te Başkent Lefkoşa'da eylem yapma kararı aldı. Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu ve Eylem Komitesi Başkanı İbrahim Önderoğlu, " Motosiklet Komitesi, yaklaşık 10 Bin Motosiklet Tutkunu insanımızı temsil etmektedir. Verilen sözlerin tutulmasını istemek en doğal hakkıdır" dedi.

Motosiklet Komitesi açıklaması ise şöyle: Motosiklet tutkunlarını temsil eden kurum olarak, tek bir sosyal medya çağrısı ile Eylül Ayı'nda gerçekleştirdiğimiz eylemle, 1000 Motosiklet Kullanıcısını, Lefkoşa Caddelerinden gururla geçirmeyi başarmıştık. Motosiklet Camiası, kurumu, kulübü, sporcusu, eğitmeni, esnafı, bireysel sürücüsü ile bir arada olmayı, iki tekerden gelen kardeşlik ruhunu bir arada tutmayı, ilkesel olarak benimsemektedir.

Karakteri düzgün, dikkati yolda, çevresine duyarlı, ülkesine sevdalı tüm motosiklet tutkunları, Eylül Ayı'nda kendisine verilen "vergide indirim" sözünün hayata geçmesini beklemektedir. "Söz uçar yazı kalır. Söz uçar ama videolar durur. Seçim derdiniz bitmeyecek. Ama bizim satın alma gücümüz, tasarruf yapmamız, okul parası, market masrafı derdimiz olmaya devam edecek. Popülizmi bırakalım, sözümüzü tutalım" denildi

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06/12/2022 11:28