KKTC’de narenciye dalında kaldı, Türkiye ihracatta rekor kırdı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) narenciye ürünlerinde dalında kalma sorunu yaşanırken Türkiye, ihracat alanında büyük bir başarıya imza attı.

KKTC narenciyesinde “yeşillenme hastalığı” olduğu iddiasıyla Türkiye, Kuzey Kıbrıs’tan narenciye ihracatını durdurdu. Ancak Narenciye Üreticileri Birliği, hastalığın bulunmadığını savunuyor ve tonlarca ürünün ya dalında ya da depolarda bekletildiğini bildiriyor.

TARIM BAKANI ÇAVUŞ: DALINDA KALAN ÜRÜN TAZMİN EDİLECEK

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, dalında kalan ürünlerin tazmin edileceğini belirtti ve oluşturulan komitenin bu ürünleri hatasız bir şekilde tespit edeceğine vurgu yaptı. Çavuş, bu ürünleri yetiştiren ağaçlara yönelik mücadelede bulunduklarını ve iki aydır bu konuda çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Dalında kalan narenciye için kurulan komisyonun adil bir ödeme yapılması için çalışacağını dile getiren Çavuş, sorunun üstesinden geleceklerini belirtti. Ayrıca Çavuş, Yeşil Hat Tüzüğü’nü kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

Transit geçişlerde Irak ve Azerbaycan’da herhangi bir sıkıntı olmadığını ve görüşmelerin devam ettiğini belirten Çavuş, Türkiye için de çabaların devam ettiğini ifade etti.

TÜRKİYE 1 MİLYAR 112 MİLYON DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ

Öte yandan, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'nin geçen yıl narenciye ürünlerinde 1 milyar 112 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.

Narenciye ihracatında Rusya Federasyonu'nun 428 milyon dolarlık ihracatla lider konumda olduğunu belirten Uçak, ikinci sırada Irak'a yapılan ihracatın ise yüzde 165'lik artışla 181,5 milyon dolara yükseldiğini ve Ukrayna'nın da 101 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldığını ifade etti.

ŞAHALİ: "EKONOMİDEN ANLAMAYAN İRADE YOKSUNLARI"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve eski Tarım Bakanlarından Erkut Şahali, “Üreticinin derdini çekmeyen, sektörün paydaşları arasında ayrım yapan, ekonomiden anlamayan irade yoksunları, sorun çözmek yerine sorunlara sorun eklerse, narenciye sektörü ve üreticisi zarar görür” açıklamasında bulundu.

GULAMKADİR: "HÜKÜMET KENDİ HALKINA AMBARGO UYGULUYOR"

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ise, 130 bin ton civarındaki üründen sadece 15 bin tonunun ihracı için taahhüt anlaşması yapan hükümeti, kendi halkına ambargo uygulamakla eleştirdi. Gulamkadir, geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti’ne giden Tarım Bakanı ve Cypfruvex yönetimi ile Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri arasında gerçekleştirilen anlaşmanın, ihracat için önemli maliyet oluşturan nakliye sorununu çözmeye yönelik olduğunu belirterek, bu durumun devlet bütçesi ve sektör açısından ciddi zarara yol açtığını ifade etti.

CANDAN: "NARENCİYENİN DALINDA KALMASI DOĞRU DEĞİL"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, narenciyenin dalında kalması ve üreticinin yetersiz fiyatlarla tazmin edilmesinin doğru olmadığını belirtti ve hükümetin bu sorunu çözmek için acilen Güzelyurt'a gitmesi gerektiğini vurguladı.