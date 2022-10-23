KKTC'de öğrenci olarak bulunan şahıs çocuk kaçırmak istedi!

Ülkemizde infiale neden olan bir suç daha festival alanından çocuk çalındı. Mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ahmed Abudagga mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Mustafa Mahan olayla ilgili bulguları aktardı. Mahan huzurda bulunan zanlı Ahmed ABUDAGGA’nın 22 Ekim 2022 tarihinde 20.30-21.00 saatleri arasında Gönyeli-Lefkoşa’da, Belediye bulvarı üzerinde düzenlenen festival alanı içerisinde, Lefkoşa' da sakin Filistinli öğrenci Ahmed Abudagga’nın Lefkoşa' da sakin D.D’nin kızı olan E.D’ye krep alacağı gerekçesi ile kandırıp, kucağına alıp festival alanı dışarısına çıkarıp yasal vasisinden kaçırdığı esnada festival alanında görevli polislerin bilgilendirilmesi sonucu tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis çocuğun annesine teslim edilmesine müteakip zanlının tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken birçok ifade ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu ayrıca zanlının beyanlarının araştırılacağını belirterek ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

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23/10/2022 13:05