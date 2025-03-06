KKTC’de ölümlerin neredeyse yarısı 'kalp'ten

KKTC’de ölümlerin neredeyse yarısının kalp damar hastalıklarından kaynaklandığı belirlendi. Başbakanlığa bağlı İstatistik Kurumu’nun hazırladığı “Nüfus ve Demografi Bülteni (2014-2023)” içinde, ölüm nedenleri üzerinde de duruldu.

2019-2023 yılları arasında ölüm nedenleri sıralanırken, kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanan ölümlerin açık ara ilk sırada geldiği görülüyor. İncelenen 5 yılın verilerinde kalple ilgili ölümlerin, yüzde 46’nın üzerinde olduğu dikkati çekiyor.

“Nüfus ve Demografi Bülteni” verilerinde; 2023 yılında da kalp-damar hastalıkları vb. nedenleri kapsayan “Dolaşım sistemine bağlı ölüm nedeninin” yüzde 46.4 ile birinci sırada yer aldığı net olarak görülüyor. Bu veri 2023’teki toplam 1,695 ölümden 787’sinin kalp hastalıklarından kaynaklandığına işaret ediyor.

KANSER İKİNCİ SIRADA

Verilere göre, kansere bağlı ölümleri içeren “Neoplazmalar’dan kaynaklı ölümler” %16.4 ile ikinci sırayı aldı. Kansere bağlı ölümlerin yüzde 14.1 - yüzde 16.4 bandında olduğu da kayıtlarda yer aldı.

2019-2022 yıllarında dünyayı kasıp-kavuran Covid-19’a bağlı ölümlerin artış göstermesi de “Belirli Enfeksiyöz ve Parazitik Hastalıkların” (bulaşıcı hastalıklar) bu yıllarda artış göstermesine neden oldu. 2020, 2021 ve 2022’de ortalama olarak 146’ya çıkan bu ölüm nedeni, 2023’te 64’e (yüzde3.8) indi.

2023’te tüm ölüm nedenleri içerisinde “solum sistemi hastalıkları” yüzde 10.6 ile (179 ölüm) üçüncü sırada gelirken, “Gözlenen, saptanan hastalıklar” (Semptomlar, belirtiler ve anormal klinik hastalıklar başlığı altında gösterildi) 148 ölüm (yüzde 8.7) vakasıyla dikkati çekti

TÜRKİYE’DE DE İLK SIRADA ANCAK, ORANI DAHA DÜŞÜK

Türkiye’deki ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2023’te yüzde 33.4 ile “dolaşım sistemi hastalıkları” (kalp-damar, hipertansiyon) ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 15 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 13.2 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti.

Deprem kaynaklı ölümlerin de yer aldığı dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler kaynaklı ölümlerin oranı 2023’te yüzde 12.3 oldu. Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler kaynaklı ölümlerin oranı 2022’de yüzde 3.9 olarak hesaplanmıştı.