KKTC'de ortalama evlenme yaşı kadınlarda 33’e erkeklerde 36’ya yükseldi

İstatistik Kurumu’nun “Nüfus ve Demografi Bülteni 2014-2023”e göre, KKTC’de evlenme sayısı düşerken boşanma sayısı arttı; evlenme yaşı ise yıllar içinde yükseldi. Ortalama evlenme yaşı kadınlarda 28’den 33’e, erkeklerde 32’den 36’ya yükseldi.

İstatistik Kurumu, “Nüfus ve Demografi Bülteni” yayımladı. 2014 ile 2023 yılları arasındaki verileri kapsayan bültende, nüfus, doğum, ölüm ve evlilik istatistikleri yer aldı. Bülten, İstatistik Kurumu sayfasında kullanıcılara sunulurken, Kurum'a ait sosyal medya kanallarında da paylaşıldı.

Bültende, 2019 yılından itibaren tüm göstergeler, 476 bin 214 olarak hesaplanan projeksiyon nüfusa göre hesaplandı. Buna göre, 2023 yılında nüfusun erkek oranı yüzde 54.1, kadın oranı yüzde 45.9 olarak kaydedildi.

-Çocuk nüfus azaldı, yaşlı nüfus arttı

0-14 yaş grubunun toplam nüfus içindeki oranı 2014 yılında yüzde 17 iken, 2023 yılında yüzde 13.5’e düştü. 15-64 yaş grubunun oranı yüzde 74.5’ten yüzde 77.7’ye, 65 yaş üzeri grubun oranı ise yüzde 8.5’ten yüzde 8.9’a yükseldi.

Ülkede “Kaba Doğum Hızı” ve “Toplam Doğurganlık Oranı” göstergelerinde de düşüş oldu. 2014 yılı kayıtlarına göre toplam doğum sayısı 3 bin 759 iken, 2023 yılında bu sayı 3 bin 631 olarak tespit edildi; doğum sayılarında yüzde 9.7’lik azalış oldu. Kaba doğum hızı ise 2014 yılında binde 14.05, 2023 yılında binde 7.70 olarak hesaplandı.

10 yıllık sürede, anne olma yaşının yaklaşık 30-31, baba olma yaşının yaklaşık 33-34 arasında olduğu görüldü.

-Bebek ölümleri arttı

Bebek Ölüm Hızı binde 2.4’ten binde 4.4’e yükseldi. Bebek Ölüm Hızı, 2021 yılında binde 7.2 ile en yüksek değerine ulaştı. 2019’da 8 bebek, 2023’te 16 bebek ölürken; bu sayı 2021’de 26 olarak kayıtlara geçti.

-Erkeklerin ölüm sayıları kadınlara göre daha yüksek

2014 yılında binde 4.4 olan Kaba Ölüm Hızı, 2023 yılında binde 3.6 olarak hesaplandı. Ölümlerin büyük yüzdeliğini ise 75 yaş üzeri grubun oluşturduğu görüldü.

Cinsiyete göre ölüm sayılarına bakıldığı zaman, erkeklerin ölüm sayıları kadınlara göre daha yüksek. En fazla ölüm ise kış aylarında kaydedildi.

-Kalp damar hastalıklarını da kapsayan dolaşım sistemine bağlı ölümler ilk sırada

2023 yılında kalp-damar hastalıkları gibi nedenleri de kapsayan dolaşım sistemine bağlı ölümler yüzde 46.4 ile birinci sırada yer alırken, kansere bağlı ölümleri de içeren neoplazmalardan kaynaklanan ölümler yüzde 16.4 ile ikinci sırayı aldı. 2023 yılında ölen 1695 kişiden 787’si dolaşım sistemi hastalıklarından, 278’i neoplazmalardan ve 179’u solum sistemi hastalıklarından hayatını kaybetti.

-Evlenme sayısı düştü, boşanma sayısı arttı

2014 yılında 1316 olan evlenme sayısı, 2023 yılında 1223’e düştü. 2020 yılında evlenmelerin 951 ile en düşük sayıya ulaştığı görüldü. 2014’te 829 olan boşanma sayısı ise 2023’te 1148’e yükseldi.

Evlenme yaşı da yıllar içinde artış gösterdi. 2014’te 28 olan kadınların ortalama evlenme yaşı 2023’te 33’e; 32 olan erkeklerin ortalama evlenme yaşı ise 36’ya çıktı.

-En fazla boşanma çocuksuz ailelerde

2014’te en fazla boşanma 312 ile çocuksuz ailelerde yaşandı. 2023’te ise 366 çocuksuz çift, 356 bir çocuklu çift ve 326 iki çocuklu çift boşandı.

2014-2023 yılları arasında en fazla boşanma çoğunlukla 1-5 yıllık evliliklerde yaşansa da, 2023 yılında 16 yıl ve üzeri evliliğe sahip kişiler 1-5 yıllık evliliğe sahip olanları ikinci sırada bıraktı.