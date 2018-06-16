KKTC’de oy verme işlemi başladı
16/06/2018
Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için KKTC’de oy verme işlemleri bugün başladı.
KKTC’de ikamet eden ve Yurtdışı seçmen kütüğünde kaydı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bugün dahil 3 gün süreyle oy kullanabilecek.
KKTC’de ikamet eden ve Yurtdışı seçmen kütüğünde kaydı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bugün, yarın ve 18 Haziran tarihlerinde 09.00-21.00 saatleri arasında oy kullababilecek.
Oy verme işlemleri Büyükelçilik binası yanında bulunan 20 Temmuz Fen Lisesi’nde kurulacak 20 sandıkta yapılacak.
Seçimin 2’nci tura kalması durumunda ise oy verme işlemi 30 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında aynı okulda gerçekleştirilecek.