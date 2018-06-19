KKTC’de oy verme işlemi tamamlandı

24 Haziran'da Türkiye’de yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 51 ülkedeki 90 temsilcilikte oy verme işlemi sona ererken, 9 ülkedeki 33 temsilcilikte bugün yerel saatle 21.00'e kadar oy kullanılabilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 106 bin 446 seçmenden 42 bin 812'si oy kullandı. Oy verme işlemi ABD, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Bi̇rleşik Arap Emi̇rli̇kleri̇, Bosna Hersek, Bulgari̇stan, Cezayi̇r, Çek Cumhuri̇yeti̇, Çi̇n, Fi̇nlandi̇ya, Güney Afri̇ka, Gürci̇stan, Irak, İran, İrlanda, İspanya, İsrai̇l, İsveç, İtalya, Japonya, Kanada, Katar, Kazaki̇stan, Kırgızistan, Kosova, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Lübnan, Lüksemburg, Macari̇stan, Makedonya, Malta, Mısır, Moldova, Özbeki̇stan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Si̇ngapur, Sudan, Suudi̇ Arabi̇stan, Tayland, Türkmeni̇stan, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yeni̇ Zelanda ve Yunani̇stan'da sona erdi. Bu ülkelerdeki temsilciliklerde 176 bin 769 seçmen oy kullandı.

Bu ülkelerdeki temsilciliklerde sandık başına giden seçmenlerin sayısı ise sandıkların kapanmasına 24 saat kala 1 milyon 85 bin 424 oldu.