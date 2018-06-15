KKTC’de oy verme işlemi yarın başlıyor
15/06/2018
Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için KKTC’de oy verme işlemleri yarın başlıyor.
KKTC’de ikamet eden ve Yurtdışı seçmen kütüğünde kaydı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, yarın dahil 3 gün süreyle oy kullanabilecek.
KKTC’de ikamet eden ve Yurtdışı seçmen kütüğünde kaydı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, yarın, 17 ve 18 Haziran tarihlerinde 09.00-21.00 saatleri arasında oy kullababilecek.
Oy verme işlemleri Büyükelçilik binası yanında bulunan 20 Temmuz Fen Lisesi’nde kurulacak 20 sandıkta yapılacak.
Seçimin 2’nci tura kalması durumunda ise oy verme işlemi 30 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında aynı okulda gerçekleştirilecek.