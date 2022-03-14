KKTC’de Pandeminin 2 yılı: 68 bin 241 vaka, 195 ölüm

Sağlık Bakanlığı Covid-19 pandemisinin 2 yıllık verilerin ilişkin bir rapor yayınladı.

Rapora göre ülkemizde 2 yılda 68 bin 241 kişi Covid-19’a yakalanırken 195 kişi ise hayatını kaybetti. Vaka sayısı sıralamasında KKTC’nin 35 ülke arasında 22’inci sırada, nüfusa göre ölüm sayısında ise 33’üncü sırada olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı’nın raporu şöyle:

14 MART TIP BAYRAMI, KKTC SAĞLIK BAKANLIĞI COVID-19 BASIN BİLDİRİSİ

COVİD-19 PANDEMİSİNİN ÜLKEMİZDEKİ İKİ YILI;

11 Mart 2020 de Dünya Sağlık Örgütünün Covid-19 salgınını pandemi olarak ilan etmesinin üzerinden tam iki yıl geçti. Öngörüldüğü üzere Salgın tüm ülkeleri ve kıtaları etkisi altına aldı. Geçen İki yıl içerisinde DSÖ verilerine göre Dünyada 450 milyondan fazla insan hasta oldu ve 6 milyondan fazla insan da hayatını kaybetti. 100 haftadan beri devam eden bu sağlık acil durumu tüm dünyada tababetin önemini ve gerektirdiği fedakarlıkları bir kez daha tüm dünyanın gözleri önüne serdi.

Yeni ortaya çıkan, bulaşıcılığı ve tedavisi gibi birçok konuda yeterli bilgi bulunmayan, bu virüsle mücadelede tüm dünyanın öncelikle yaptığı genel enfeksiyon kontrol önlemlerini uygulamak oldu.

Salgın dünyada genel olarak DSÖ nün bilimsel veriler üzerinden saptadığı kriterlere göre yönetilmişse de her ülkenin kendi şartlarından kaynaklanan öncelikleri de oldu.

Ülkemizin Covid-19 ile mücadelesini kısaca özetleyecek olursak:

İlk vakanın 2019 un son günlerinde Çin’de ortaya çıkmasından sonra, 21 Ocak 2021 de DSÖ 4 ülkenin verilerini kapsayan ilk salgın raporunu yayınladı. 23 Ocak 2020 de bakanlığımız ülkeye gelmesi olası bu salgın için hazırlıklara başladı. DSÖ global salgın riski olduğunu 27 Şubat 2020 de açıkladı.

Bakanlığımız, öncelikle Bulaşıcı Hastalıklar Yasası gereğince kurulan komitelerde salgını değerlendirdi. Alınacak önlemlerin devletin pek çok kurumunun birlikte hareket etmesini gerektirdiğini görerek kurumlar arası iş birliği, eşgüdüm ve toplumu bilgilendirmek için çalışmalara başladı. Halka ve sağlık çalışanlarına, ateşi, öksürüğü olan, son 14 gün yurtdışında bulunan herkesin sağlık bakanlığına bildirimi için gerekli bilgiler verildi. Bakanlığımıza ilk bildirim 9 Mart 2020 de ülkeye 8 Mart’ta Almanya’dan gelen turist kafilesinden bir kişinin ateşi olduğunun bildirilmesi ile oldu.

Numunesi hemen Türkiye Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderilen turistin COVID-19 testi pozitif çıkması ile son 24 saatte temas ettiği kişilerin kaldığı 3 otel karantinaya alındı.

Ardından 14/3/2020 de yurtdışından gelen herkesin ev karantinasına alınmasına karar verildi.16 Mart’ta ev karantinasına uyumun düşük olduğu görülerek merkezi karantina uygulaması başlatıldı.17 Mart 2020 de de KKTC vatandaşı olmayan herkesin ülkeye girişi durduruldu.

Temaslıların karantinası da ayni şekilde merkezi karantina şeklinde otellerde yapıldı. Temaslı takip ekibi ateş poliklinikleri de yayılımın önlenmesinde önemli görev üstlendi.

Aynı zamanda yoğun bakım kapasitesini artırmak, sağlık ordusunu eşgüdümlü çalışma bilgi ve koruyucu ekipman olarak hazırlamak tıbbi malzeme laboratuvar kapasitesinin hazırlanması gibi konularda da faaliyetlerini yürüttü.

Mart 2020- Ocak 2021 arası DSÖ, CDC, ECDC gibi kurumların ürettiği klavuzlar ve Ülke’nin epidemiyolojik durumu göz önünde bulundurularak, salgın yönetimi yapıldı. Pandemi hastanesi bu süreçte T.C. Tarafından yapılarak bakanlığımıza devredildi. Ülkenin test kapasitesini artırmak için, Devlet DNA Laboratuvarının kapasitesi artırıldı ve özel DNA Laboratuvarları yetkilendirildi. Covid-19 ile ilgili otomasyon sistemleri, istatistik, veri toplama ve raporlama işlemleri de hızlı bir şekilde hayata geçirildi.

Ocak 2021 de COVID-19 aşıları ülkemizde de uygulanmaya başlandı. Aşılama oranlarının artması, hastalığa ait bilgilerin artması, virüsün geçirdiği değişimler, gibi faktörler doğrultusunda önlemler de giderek azaltıldı.

Tabi ki devlet yönetiminin de Sağlık Bakanlığının önceliklerini hayata geçirmek konusunda gösterdiği iş birliği başarımızın çok önemli bir diğer bileşenidir.

Sağlık çalışanlarının görev bilinci, devletin ve halkın iş birliği, gerektiğinde ne kadar hızlı karar alıp eyleme geçebildiğimizi göstermiştir.

Bugün gelinen noktada ülke karantinaları yok, aşı ve test kriterleri ile ülkeye girişler yapılabiliyor, hastalar evde izlenebiliyor. Tüm sektörler açık, ancak maske, mesafe ve hijyen kuralları halen devam ediyor. Aşılama halen en büyük silahımız!

Öncelikle, tüm sağlık çalışanlarına, bu mücadelede emeği geçen devlet ve özel, tüm kurum ve kuruluşlara ve sağduyulu halkımıza teşekkür ederiz.

Tüm bu önlemler neticesinde, salgının ülkedeki seyrini rakamlarla özetleyecek olursak;

·Genel Tablo ve Grafikler;

Tablo 1. Mart 2020- Şubat 2022 Vaka, ölümler ve ölüm oranları (IFR)

DÖNEM TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM IFR Mart 20 22 1 4,55% Nisan 20 38 3 7,89% Mayıs 20 0 0 0,00% Haziran 20 0 0 0,00% Temmuz 20 37 0 0,00% Ağustos 20 186 0 0,00% Eylül 20 426 0 0,00% Ekim 20 181 1 0,55% Kasım 20 170 0 0,00% Aralık 20 466 1 0,21% Ocak 21 751 8 1,07% Şubat 21 1091 9 0,82% Mart 21 988 3 0,30% Nisan 21 1878 5 0,27% Mayıs 21 1038 2 0,19% Haziran 21 776 2 0,26% Temmuz 21 3466 5 0,14% Ağustos 21 4868 22 0,45% Eylül 21 3153 16 0,51% Ekim 21 2966 10 0,34% Kasım 21 6354 13 0,20% Aralık 21 7114 38 0,53% Ocak 22 19323 33 0,17% Şubat 22 12949 23 0,18% TOPLAM 68241 195 0,29%

Tablo 1; bu tabloda, ülkemizdeki Mart 2020 – Şubat 2022 arası aylık vaka, ölüm sayısı ve ölüm oranları görülmektedir.

Tablo 2. Ülkelere göre 1M nüfusta toplam vaka oranı sıralaması (01/03/2022’ye kadar olan veriler değerlendirilmiştir)

S/N ÜLKE 1M nüfusta toplam vaka sayısı 1 Denmark 478798,28 2 Slovenia 430636,50 3 Slovakia 391757,98 4 Netherlands 378021,86 5 Estonia 376612,98 6 Cyprus 362165,39 7 France 338692,42 8 Czechia 334547,37 9 Switzerland 323414,83 10 Portugal 321956,02 11 Belgium 306373,68 12 Austria 299072,04 13 United Kingdom 279099,48 14 Ireland 261638,60 15 Croatia 258704,49 16 Sweden 240959,02 17 Spain 236090,17 18 Greece 235168,40 19 Norway 229997,13 20 Italy 212531,22 21 Hungary 185753,68 22 TRNC 179620,00 23 Germany 178481,98 24 Turkey 166379,18 25 Bulgaria 158616,03 26 Poland 150277,38 27 Romania 143348,90 28 Malta 138269,72 29 Kosovo 126989,00 30 Moldova 124846,64 31 Finland 118493,19 32 Bosnia and Herzegovina 113799,81 33 Russia 111421,17 34 Belarus 97561,79 35 Albania 94573,00

Tablo 2; bu tabloda Mart 2020- Şubat 2022 arası ülkelerin 1 Milyon nüfusta toplam vaka sayılarının sıralaması görülmektedir. KKTC, 35 ülke arasında 22. Sırada olup, nüfusu göre vaka sayısında birçok gelişmiş ülkeden çok daha iyi durumdadır.

Tablo 3. Ülkelere göre 1M nüfusta ölüm oranı sıralaması (01/03/2022’ye kadar olan veriler değerlendirilmiştir)

S/N ÜLKE 1M Nüfusta toplam ölüm sayısı 1 Bulgaria 5167,29 2 Bosnia and Herzegovina 4740,37 3 Hungary 4572,38 4 Croatia 3699,72 5 Czechia 3607,14 6 Slovakia 3400,46 7 Romania 3323,86 8 Slovenia 3039,37 9 Poland 2952,25 10 Moldova 2790,24 11 Belgium 2596,13 12 Italy 2567,61 13 Greece 2498,76 14 United Kingdom 2371,79 15 Russia 2367,37 16 Spain 2136,75 17 Portugal 2073,78 18 France 2056,38 19 Kosovo 1747,92 20 Estonia 1697,87 21 Sweden 1697,02 22 Austria 1641,15 23 Switzerland 1504,22 24 Germany 1466,31 25 Ireland 1306,07 26 Netherlands 1262,21 27 Albania 1208,52 28 Malta 1172,25 29 Turkey 1112,95 30 Cyprus 956,47 31 Denmark 799,72 32 Belarus 687,61 33 TRNC 511,97 34 Finland 428,96 35 Norway 292,56

Tablo 3; bu tabloda Mart 2020- Şubat 2022 arası ülkelerin 1 Milyon nüfusta ölüm sayılarının sıralaması görülmektedir. KKTC, 35 ülke arasında 33. Sırada olup, nüfusa göre ölüm sayısında birçok gelişmiş ülkeden çok daha iyi durumdadır.

·Ağustos 2021- Şubat 2022 Hospitalizasyon;

Tablo 4. Ağustos 2021 – Şubat 2022 Hospitalizasyon ve aşı durumu

HASTANE YATIŞ TOPLAM TAMAŞILI AŞILI ORAN AŞISIZ / HATIRLATMA DOZU YOK AŞSIZ / HATIRLATMA DOZU YOK ORAN Ağustos 21 249 19 7,63% 230 92,37% Eylül 21 215 48 22,33% 167 77,67% Ekim 21 293 32 10,92% 261 89,08% Kasım 21 362 54 14,92% 308 85,08% Aralık 21 325 70 21,54% 255 78,46% Ocak 22 301 64 21,26% 237 78,74% Şubat 22 240 89 37,08% 151 62,92%

Tablo 4; bu tabloda Ağustos 2021- Şubat 2022 arası aylık hastaneye yatan vaka sayıları ve aşı durumları ile ilgili detaylı bilgi görülmektedir.

·Ağustos 2021- Şubat 2022 Yoğun Bakım;

Tablo 5. Ağustos 2021 – Şubat 2022 Yoğun Bakım AŞI, Kronik Hastalık ve Yaş durumu

YBÜ YATIŞ VAKA TAM AŞILI AŞILI ORAN AŞISIZ / HATIRLATMA DOZU YOK AŞSIZ / HATIRLATMA DOZU YOK ORAN YAŞ ORTALAMASI Ağustos 21 46 4 8,70% 42 91,30% 73,00 Eylül 21 26 4 15,38% 22 84,62% 68,19 Ekim 21 25 6 24,00% 19 76,00% 64,79 Kasım 21 58 7 12,07% 51 87,93% 65,67 Aralık 21 72 18 25,00% 54 75,00% 68,54 Ocak 22 60 13 21,67% 47 78,33% 68,80 Şubat 22 42 11 26,19% 31 73,81% 76,40

Tablo 5; bu tabloda Ağustos 2021- Şubat 2022 arası aylık yoğun bakım servisinde yatan vaka sayıları ve aşı durumları ile ilgili detaylı bilgi görülmektedir.

·Ağustos 2021- Şubat 2022 Ölümler;

Tablo 6. Ağustos 2021 – Şubat 2022 ÖLÜM AŞI, Kronik Hastalık ve Yaş durumu

ÖLÜM TAM AŞILI AŞILI ORAN AŞISIZ / HATIRLATMA DOZU YOK AŞSIZ / HATIRLATMA DOZU YOK ORAN YAŞ ORTALAMASI Ağustos 21 22 0 0,00% 22 100,00% 79,10 Eylül 21 16 1 6,25% 15 93,75% 71,38 Ekim 21 10 3 30,00% 7 70,00% 72,20 Kasım 21 13 1 7,69% 12 92,31% 65,15 Aralık 21 38 7 18,42% 31 81,58% 71,34 Ocak 22 33 7 21,21% 26 78,79% 73,94 Şubat 22 23 3 13,04% 20 86,96% 74,96

Tablo 6; bu tabloda Ağustos 2021- Şubat 2022 arası aylık kaybedilen vaka sayıları ve aşı durumları ile ilgili detaylı bilgi görülmektedir.

Yukarıdaki tablolarda aşılı kişilerin, aşısız veya eksik aşılı kişilere göre hospitalizasyon (hastane yatış), yoğun bakıma yatış ve ölüm oranlarının çok daha düşük olduğu görülmektedir.

Aşılanma Oranları;

Tablo 7. 13.03.2022 itibarı ile aşılanma oranları;

Açıklama Sayı Nüfusa oran 12 yaş üzeri en az 2 doz aşılanan 309.076 90,92% 18 yaş üzeri hatırlatma dozu yapılmış 212.730 66,98%

Bu bildiri KKTC Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi nezdinde hazırlanmıştır. Bildiride sunulan veri ve/veya analizlerin her türlü yayın hakkı KKTC Sağlık Bakanlığı’na aittir

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14/03/2022 17:50