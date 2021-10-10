KKTC’de sanayi bölgelerine destek “Üreten KKTC”ye yönelik önemli bir adım

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan başkanlığındaki heyet, Organize Sanayi Bölgeleri’yle (OSB) ilgili incelemeler ve karşılıklı teknik çalışmalar yapmak üzere KKTC’de temaslarda bulundu.

Heyetin, 5-7 Ekim tarihlerinde gerçekleşen temaslarında, OSB’lerdeki yönetim, denetim ve işletmesinin etkinliğini artıracak şekilde reforme etmesi öngörülen ve şu anda Cumhuriyet Meclisi’nin gündeminde bulunan Organize Sanayi Bölgesi yasa tasarısının; Türkiye’nin OSB’lere yönelik mevzuat çalışmalarına sağladığı teknik destek ile altyapı yatırımlarına sağladığı ve sağlayacağı desteğin KKTC ekonomisine önemli katma değer oluşturacağı ve “Üreten KKTC”ye yönelik önemli bir adım olacağı değerlendirmesi öne çıktı.

Saha ziyaretleri kapsamında Lefkoşa, Haspolat, Alayköy, Gazimağusa ve Güvercinlik’te yer alan Organize Sanayi Bölgelerini ve bu bölgelerde faaliyet gösteren birçok sanayi tesislerini ziyaret eden heyete temas ve ziyaretlerinde, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bürokratları ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası uzmanları da hazır bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı tarafından kabul edilen heyet, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ile de görüştü.

“ÜRETEN KKTC”YE DESTEK

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner arasında 3 Mart 2021 tarihinde imzalanan 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nda, Güvercinlik Büyük Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yapımı ile diğer OSB’lerin altyapı yatırımlarına kaynak ayrılmakla birlikte Anlaşma eki 2021 Eylem Planında mevcut OSB Yasasının, OSB’lerdeki yönetim, denetim ve işletmesinin etkinliğinin artıracak şekilde reforme edilmesi maddesi bulunuyor.

2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasında, sanayi ve ticaret sektöründe, Alayköy Organize Sanayi bölgesinin atık su arıtma sistemi ihtiyacının karşılanması için 7 milyon TL, bölgenin tellenerek güvenliğinin sağlanası için 2 milyon TL olmak üzere toplamda 9 milyon TL olmak üzere harcama yetkisi verildi. Her iki proje için ihale süreçlerinde sona gelindi. Diğer bölgelerde yapılacak altyapı yatırımları için ise projelendirme ve keşif çalışmaları devam ediyor.

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10/10/2021 10:56