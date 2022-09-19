KKTC’de Serbest Piyasada Son Durum!
KKTC’de serbest piyasada euro 18,32 liradan, sterlin 20,92 liradan işlem görüyor.
19/09/2022
Euro 18,32 liradan, sterlin 20,92 liradan haftaya başladı
KKTC’de serbest piyasada euro 18,32 liradan, sterlin 20,92 liradan işlem görüyor.
Haftanın ilk gününde serbest piyasada, saat 10,00 itibarıyla 18,23 liradan alınan dolar 18,37 liradan satılıyor. 18,21 liradan alınan euronun satış fiyatı da 18,32 lira olarak belirlendi.
Sterlin ise 20,78 liradan alınıp, 20,92 liradan satılıyor.