KKTC’de Serbest Piyasada Son Durum!
KKTC serbest piyasada sterlin 23,14 Türk Lirası'ndan, euro 19,92 Türk Lirası'ndan işlem görüyor.
14/12/2022
KKTC serbest piyasada sterlin 23,14 Türk Lirası'ndan, euro 19,92 Türk Lirası'ndan işlem görüyor.
Serbest piyasada saat 10.00 itibarıyla 23,00 Türk Lirası'ndan alınan İngiliz Sterlini 23,14 Türk Lirası'ndan satılıyor. 19,75 Türk Lirası'ndan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 19,92 Türk Lira olarak belirlendi.
ABD Doları ise 18,60 Türk Lirası'ndan alınıp, 18,78 Türk Lirası'ndan satılıyor.