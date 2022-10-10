KKTC'de son 3 yıla göre kalp damar hastalıkları birinci neden!

KKTC İstatistik Kurumu, 1977-2021 yıllarını kapsayan nüfus ve demografi bülteni yayımladı.

Kurum, 1977 yılından itibaren yayınlanan istatistik Yıllıkları ve Ekonomik Sosyal Göstergeler’de yer alan bilgileri kullanarak hazırladığı bültende nüfus ve nüfus yapısı, doğum istatistikleri ve doğurganlık, ölüm istatistikleri ve ölümlülük. ölüm nedenleri evlenme ve boşanmalar gibi konularda projeksiyon tuttu.

Ölüm nedenleri detaylı incelendiği zaman, 1996-2005 yılları arasında yaşlılık vb. ölümlerin gruplandırıldığı Semptomlar, Belirtiler ve Anormal Klinik ve Laboratuvar Bulguları’na bağlı ölüm nedenleri, Dolaşım Sistemi Hastalıkları’na bağlı ölüm nedeni kayıtlarından yüksek olduğu görülse de genel olarak Dolaşım Sistemi Hastalıkları’na bağlı ölümlerin ülkede birincil ölüm nedeni olduğu görüldü.

Son 3 yıl içinde gerçekleşen ölüm nedenlerine ait kayıt bilgilerine göre, 2021 yılında Kalp-Damar hastalıkları vb. nedenleri kapsayan Dolaşım sistemine bağlı ölüm nedeni %46.4 ile birinci sırada yer aldı.

Kansere bağlı ölümleri içeren Neoplazmalar’dan kaynaklı ölümler %12.3 ile ikinci sırayı alırken, son yıllarda yaşanan Covid19’a bağlı ölümlerin artış göstermesi ile Belirli Enfeksiyöz ve Parazitik Hastalıklarının %11 ile üçüncü sırada yer aldığı görüldü

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10/10/2022 14:21