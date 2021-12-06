 KKTC’de son bir hafta 59 trafik kazası!

KKTC’de son bir hafta içerisinde 59 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, 29 Kasım - 5 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen kazalarda 867 bin 300 TL’lik maddi hasar oluştu.

Kazalar, süratli araç kullanmak (17), dikkatsiz sürüş yapmak (14), kavşakta durmamak (10), yakın takip (11) ve diğer etkenler (7) gibi nedenlerle meydana geldi.

Kazaların 18’i Lefkoşa, 17’si Girne, 14’ü Gazimağusa, 6’sı İskele ve 4’ü Güzelyurt’ta gerçekleşti.

Diğer yandan aynı dönem içerisisinde ülke genelinde gerçekleştirilen rutin trafik kontrollerinde 7 bin 779 araç sürücüsünden suç işlediği tespit edilen 883’ü hakkında ileri işlem yapıldı.

Tespit edilen trafik suçlarının dağılımı şöyle:

“Sürat (231), Tehlikeli Sürüş (6), Dikkatsiz Sürüş (23), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (98), Ehliyetsiz Araç Kullanmak (15), Alkollü Araç Kullanmak (14), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak (129), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak (75), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (62), Trafik Işıklarına Uymamak (3), Muayenesiz Araç Kullanmak (40), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (30), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak (13), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak (1), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak (1) ve 142 diğer trafik suçları”

Bu habere tepkiniz:



06/12/2021 14:56