KKTC’de Tek Naab Internatıonal Certıfıcatıon Denkliği’ne Sahip DAÜ Mimarlık Fakültesi Yeni Öğrencilerini Bekliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı’nda yeni öğrencilerini bekliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) tek NAAB- (The National Architectural Accrediting Board - Amerikan Ulusal Akreditasyon Kurumu) International Certification Denkliği’ne sahip olan DAÜ Mimarlık Fakültesi; Mimarlık Bölümü ve AQAS (Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs) sahip olan, İç Mimarlık Bölümleri ile eğitim veriyor. 1991 yılında, Mühendislik Fakültesi altında, Mimarlık Bölümü olarak eğitim vermeye başlayan Mimarlık Fakültesi, 1997’de Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleri ile fakülteye dönüştürüldü. DAÜ Mimarlık Fakültesi, bugün Mimarlık (İngilizce) ve İç Mimarlık (Türkçe- İngilizce) lisans programlarına ilaveten; İç Mimarlık (Tezli- Tezsiz), Kentsel Tasarım (Tezli- Tezsiz), Koruma ve Restorasyon (Tezli-Tezsiz), Mimarlık (Tezli- Tezsiz) ve Tezli Kültürel Miras Çalışmaları alanlarında yüksek lisans ve Mimarlık alanında doktora eğitimleri de veriyor.

Zengin Programlarıyla Öğrencilerini Bekliyor

Mimarlığın pek çok farklı alanlarındaki kaliteli eğitimi ile ön plana çıkan DAÜ Mimarlık Fakültesi, uluslararası akreditasyonları ve üyelikleri ile KKTC’nin ve Türkiye’nin önde gelen mimarlık fakültesi olma özelliğini de taşıyor. Mimarlık Bölümü, MiAK (Türkiye Ulusal Mimarlık Akreditasyon Kurulu) ve NAAB International Certification Denkliği, İç Mimarlık Bölümü AQAS (Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs) akreditasyonlarına sahip. Ayrıca DAÜ Mimarlık Fakültesi’nin EAAE (European Association for Architectural Education) ile ENHR (European Network for Housing Research), ACSA (Association of Collegiate Schools of Architecture) ve DAÜ İç Mimarlık Bölümü IFI (International Federation of Interior Architects/Designers) üyelikleri de bulunuyor. DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimar ve İç Mimar olmanın teknik, etik, estetik, sosyal ve kültürel sorumluluklarını bilen, yaratıcı ve sorgulayıcı bireyler yetiştirmek için uluslararası nitelikler, evrensel ilkeler ve hedefleri göz önünde bulundururken, öğrencilerin eğitimine katkıda bulunuyor.

“Birçok Başarıya İmza Attık”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı, Mimarlık Fakültesi’nin kurulduğu yıldan beri birçok başarıya imza attığını ifade ederek, “Ama belki de fakültemizin en önemli başarısı; akademik, idari kadrosu ve öğrencileri ile yaratmış olduğu özel, samimi, sıcak ve profesyonel eğitim ortamıdır. Fakültemiz, öğrencilerin söz sahibi olduğu, günün ihtiyaçlarının birlikte yakalandığı, birlikte şekillendirildiği katılımcı eğitim anlayışı ile programlarını sürekli geliştirmekte; programlarının kalite güvencesini, bağımsız kurumlar aracılığıyla takip etmektedir. Mimarlık Bölümü Lisans Programı MİAK ve NAAB International Certification; İç Mimarlık Bölümü, Türkçe ve İngilizce Lisans Programı da AQAS akreditasyonlarına sahiptir. Bölümlerimiz akreditasyonlarını sürekli yenilemek için de yoğun çalışma içindedirler” diye konuştu.

“Mezunlar Tüm Dünyada Rahatlıkla İş Bulabiliyor”

Prof. Dr. Dağlı, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Akademik kadromuzun daha önceleri birçok farklı kurumda, değişik pozisyonlarda / görevlerde rol alması, çok boyutlu / yönlü bir Fakülte olmamıza da etken olmuştur. Bunun yanında öğretim üyelerimizin saygın ulusal ve uluslararası dergilerdeki akademik yayınlara sahip olmasından dolayı, Fakültemiz yakın coğrafyamızda bu alanda da öncü olarak yerini almış bulunmaktadır. Öğrencilerimizin bireysel farklılıkları desteklenmekle birlikte onlara, mesleğin güncel ve evrensel yetkinliğine sahip olacakları, dünyaya açılabilecekleri fırsatlar yaratılmakta; ulusal ve uluslararası başarılı tasarımcılarla, değişik platformlarda bir araya gelmeleri sağlanmaktadır. Kısacası mezunlarımız, çok yönlü donanımları ile dünyanın önde gelen kurum ve kuruluşlarında rahatlıkla iş bulabilmektedirler.

Burada duvarların olmadığı bir yönetim anlayışı ile her platformda herkesin kendini ifade edebileceği bir ortam yaratılmaya çalışılmaktadır. Fakültemiz geniş bir paydaş grubunun katılımıyla her zaman günü ve geleceği yakalamak için sürekli düşünce geliştirmektedir. Ben de böyle dinamik ve devingen bir ortama sahip olan DAÜ Mimarlık Fakültesi’nin bir parçası olmaktan ve burada uzun süre görev yapmış olmaktan gurur duyuyorum.”





24/08/2021 12:10