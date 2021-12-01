KKTC'de toplam 103 HIV/AIDS hastası var

Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs'ın kuzeyinde farklı yıllarda tanı almış hayatta olan toplam 103 HIV hastası yurttaş olduğunu açıkladı.

1 Aralık Dünya AIDS ( HIV) Günü nedeniyle ek açıklama yapan Sağlık Bakanlığı 103 hastanın 7'sinin kadın 96'sının ise erkek olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Ülkemizde Bulaşıcı Hastalıkların Yasası uyarınca HIV/AIDS bildirimi zorunlu bir hastalıktır.

Bu kapsamda vakaların bildirimi hasta isimleri kodlanmış olarak Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine yapılmaktadır.

Ülkemizde farklı yıllarda tanı almış hayatta olan toplam 103 HIV hastası vatandaşımız bulunmaktadır.

Bu kişilerin 7'si kadın 96'sı erkektir. 2020 yılında yeni teşhis alan kişi sayısı 8 dir.78 kişi KKTC de yaşamakta ve tedavi almaktadırlar.

Hastaların tedaviye ücretsiz olarak ulaşımı sağlanmakta ve sistem içinde isimleri kodlanarak tanı ve tedavi hizmetlerine deşifre olmadan ulaşmaktadırlar.

Günümüzde hastalığın tedavisinde önemli gelişmeler kaydedilmiş olup tedavi ile bulaştırıcılık önlenebilmekte ve enfeksiyonun anneden bebeğe geçişi engellenebilmektedir. Bu güncel tedaviler bakanlığımız tarafından ücretsiz olarak tüm vatandaşlarımıza sağlanmaktadır.

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01/12/2021 16:31