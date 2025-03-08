KKTC'de Üç Kişi İkamet İzinsiz Oldukları Gerekçesiyle Tutuklandı

KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldıkları tespit edilen Mazedur Rahman, Ebubechukwu Chigbo ve Jeyhun Atajanov mahkemeye çıkarıldı.

KAMALI HABER

Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Adli Şube Amirliği ve Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan muhaceret kontrollerinde, Mazedur Rahman’ın 14 Mart 2024 tarihinden itibaren 355 gündür, Ebubechukwu Chigbo'nun ise 8 Eylül 2022 tarihinden itibaren 355 gündür KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiği belirlendi. Jeyhun Atajanov’un ise 25 Ağustos 2024 tarihinden itibaren toplam 193 gündür izinsiz kaldığı tespit edildi.

Polis, her üç zanlının da tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti. Sivil Muhaceret Dairesi’nden alınması gereken ifadeler ve ihraç işlemleri için gerekli yazışmalar yapılacağını ifade eden polis, Mazedur Rahman’ın 8 gün, Ebubechukwu Chigbo ve Jeyhun Atajanov’un ise 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, Mazedur Rahman’ın 8 gün, diğer iki zanlının ise 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.