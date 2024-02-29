''KKTC’de uyuşturucu ile mücadele stratejileri'' konulu panel düzenleniyor

Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, “KKTC’de uyuşturucu ile mücadele stratejileri” konulu panel düzenliyor.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, panel, Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel himayesinde 15-19 Nisan tarihleri arasında Girne Acapulco Hotel'de yapılacak.

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, Ankara Üniversitesi onaylı Özel Eğitim Programı'nın bir parçası olan panele yurt içi ve yurt dışından birçok üniversite ve derneklerden konuşmacılar katılacağını belirtti.

Hatipoğlu, çeşitli konularda sunum yapılacak panele katılmak isteyenlerin panel2024.org sayfasından 15 Mart 2024’e kadar kayıt yaptırabileceğini kaydetti.