KKTC'de yabancıların konut alımı: 3 bin 500 konuttan 105'ini İsrailliler aldı

Yabancıların, KKTC'de onbinlerce dönüm arazi alıp konut inşa ettiği iddiası bir süredir adanın gündeminde.

Özellikle de İsraillilerin Filistin'deki mülk edinme politikasına benzer bir faaliyet içinde olduğu iddia ediliyor. NTV Lefkoşa Temsilcisi Selim Sayarı, iddiaları KKTC'de faaliyet gösteren en büyük Musevi kökenli şirketin yönetim kurulu başkanına sordu. Şimon Aykut, KKTC'den taşınmaz mal alan yabancılar arasında İran, Rusya ve Avrupa ülkeleri vatandaşlarının başta olduğunu belirtti. İşte ayrıntılar...