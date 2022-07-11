KKTC’de yakalanan dünyaca ünlü mafya deport edildi…

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan, birçok suça karışan, uyuşturucu baronu Marc Buddle, bu akşam deport edildi.

Aslen Avusturalyalı olan çete liderliği ve uyuşturucu baronu yaptığı ifade edilen Buddle, 7 Temmuz’da KKTC’ye turist vizesi ile gelmişti.

Elde edilen bilgilere göre Marc Buddle 9 Temmuz’da gerçekleştirilen bir operasyon sonucu tutuklandı. Buddle’nin dün akşam saat 21.00’da Türkiye İnterpol Daire Başkanlığı yetkililerince teslim alındığı ve Türkiye’ye götürüldüğü kaydedildi. Marc Buddle’ın ülkesine iade edilmesi bekleniyor.

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11/07/2022 11:35