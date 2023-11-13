KKTC'de yakını bulunmayan Burak Laçin'i elçilik personeli son yolcuğuna uğurladı

Alevkayası’nda ormanlık alan içerisinde, araç içerisinde ölü olarak bulunan Tatlısu’da sakin 46 yaşındaki Burak Laçin bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC’de vefat eden ve burada bir yakını bulunmadığını öğrendikleri Laçin’in cenaze namazına katıldıklarını belirterek, “Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Büyük Atatürk'ün dediği gibi cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir” ifadelerini kullandı.

46 yaşındaki Burak Laçin, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Büyükelçilik askeri ateşesi Albay Doğu Aydın, İçişleri Müşaviri Jandarma Albay Orhan Sırma, koruma ekibi ve konsolosluk görevlilerinin katıldığı cenaze namazı sonrası defnedildi.

Metin Feyzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “KKTC’de vefat eden ve burada bir yakını bulunmadığını öğrendiğimiz Burak Laçin'i, Büyükelçilik askeri ateşemiz Albay Doğu Aydın, İçişleri Müşavirimiz Jandarma Albay Orhan Sırma, koruma ekibimiz ve konsolosluk görevlilerimizin katılımıyla defnettik. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin.

Büyük Atatürk'ün dediği gibi Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir.”