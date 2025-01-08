KKTC'de yarın sabah yer yer sis bekleniyor

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08/01/2025

KKTC'de yarın sabah yer yer sis bekleniyor

KKTC'de yarın sabah yer yer sis, cumartesi günü de öğleye kadar doğu kesimlerde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 9-15 Ocak tarihleri arasında bölge alçak Basınç Sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, hafta boyunca parçalı bulutlu, yarın sabah saatleri yer yer sisli, cumartesi öğleye kadar doğu kesimler yer yer sağanak yağışlı olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 18 – 21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günleri Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, diğer günlerde ise Güneyli yönlerden esecek.

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TAGS: KKTC, sis, hava
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