KKTC’de yaşadığı iddia edilen ‘Ali’ kod adlı kaçakçılık şebekesi lideri aranıyor

“Potamya” (Dereliköy) bölgesinde Pakistan uyruklu bir kişinin de öldüğü insan kaçakçıları ve Rum polisi arasında yaşanan olaylarla ilgili haberler Rum basında yer almaya devam ediyor.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, ilk olarak bir Kamerunlu, dün de bir İranlı’nın tutuklandığı olayda, aynı aileden 3 Kıbrıslı Türk ile Pakistan uyruklu bir şahıs hakkında tutuklama emri çıkarıldığını yazdı.

Gazete, kovalamaca sırasında polis kurşunuyla ölen Pakistan uyruklu şahısla aynı araçta bulunan ve şahsı yol kenarına bırakan Kamerunlunun polise verdiği ifadede değişikliğe gittiğini yazdı.

Habere göre, itirafçı Kamerunlu, hayatını kaybeden Pakistanlıyı bıraktığında hayatta olduğunu söylediği ilk ifadesini değiştirerek, Pakistanlının araç içerisinde öldüğünü ifade etti.

Kamerunlu ayrıca, “Ali” ismiyle bildiği bir diğer Pakistanlı Rawais Khan’ın, KKTC’de yaşayan ve Güney Kıbrıs’a geçmek isteyen kişileri Güney Kıbrıs’a kaçıran şebekenin ele başlarından biri olduğunu belirtti. Bu tür bir iş olacağında “Ali” denen şahsın kendisini telefonla aradığını, kendisinin de “Potamya” (Dereliköy) bölgesine giderek Ali tarafından getirilen şahısları aracına alarak Güney Kıbrıs'a geçirdiğini itiraf etti.

Gazete, Kamerunlunun ardından tutuklanan ve aracında kurşun izleri tespit edilen İranlı’nın cep telefonu görüşmelerinin incelemeye alınacağını belirtirken, Rum polisinin, “Ali” ismiyle bilinen Pakistanlı şahsın KKTC’de ikamet ettiğine inandığını vurguladı.

Haberde, aynı aileden 3 Kıbrıslı Türk ile 27 yaşındaki “Rawais Khan” hakkında tutuklama emri çıkarıldığı belirtilirken, KKTC’de tutuklanan ve aracında kurşun izleri tespit edilmesinin ardından olaya karıştığını da itiraf eden Kıbrıslı Türk hakkında neden tutuklama emri çıkarılmadığının ise anlaşılamadığı ifade edildi.