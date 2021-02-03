KKTC’de yeni bir rekor vaka sayısı kaydedildi…

Bahadır AYNA-Haber Kıbrıs

Ülkemizde Covid-19 vakalarının ulaşmadığı ilçe kalmadı. KKTC’de bugün yeni bir rekor vaka sayısı kaydedildi. Ülke genelinde toplan 4 bin 954 test yapıldı 62’si yerel 71 pozitif vakaya rastlandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, vakalardan 10 kişinin Lefkoşa, 45 kişinin Girne, 7 kişinin Mağusa, 2 kişinin İskele, 4 kişinin Güzelyurt, 1 kişinin ise Lefke Bölgesi'nden olduğunu duyurdu. Vakaların yanı sıra tek sevindirici haber ise 21 kişinin taburcu edilmesi.

Poliste de görüldü…

Covid-19 salgını ile ciddi bir mücadele verdiğimiz bu günlerde poliste vaka görülmesi ciddi bir moral bozukluğuna neden oldu. Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre bugün Lefkoşa Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube ekibi içerisinde bir polisin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Polisin çok sayıda temaslısı karantinaya alındı. Öte yandan polis içerisinde vaka sayısının artması bekleniyor.

6 günün ardından Lefke’de yeniden vaka…

Ülkemizde artan Covid-19 vakaları Girne ve Lefkoşa’nın ardından diğer ilçelere de sıçradı. Bugün Lefke ilçesine bağlı Gaziveren köyünde bir kişide Covid-19’a rastlandı.

Girne’de vaklar tüm köylere sıçradı…

Salgının merkez noktalarından biri olan Girne ilçesinde günlerdir vaka sayısı düşmüyor. Bugün açıklanan rakamlara göre Girne’de 45 yeni Covid-19 vakasına rastlandı. Haber Kıbrıs Haber Merkezi sabah saatlerinde Girne’de vakaların sıçramadığı köyün kalmadığını açıklamıştı.

İskele’de artış sürüyor..

İskele’de vakaların merkez noktası Avtepe köyünde 1 vaka daha görüldü. Haber Kıbrıs’ın öğrendiği bilgilere göre İskele ilçesinde açıklanan 1 diğer vaka ise Mehmetçik’te görüldü.

Güzelyur’ta 4 vaka…

Sabah saatlerinde Güzelyurt’a bağlı Bostancı Kalkınma Kooperatifi çalışan 1 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştı. Güzelyurt’a bağlı Serhatköy’de de bir vaka daha görüldü. Akşam saatlerinde açıklanan ilçelere göre vaka dağılımında ise Güzelyurt’ta 4 vakanın görüldüğü açıklandı.

Akdoğan’da ikinci patlama…

Orta Mesarya köylerinden olan Akdoğan’da salgının ikinci dalgası yaşanıyor. Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, 340 test sonucu bölgede 3 pozitif vakaya daha rastlandığını ve toplam vaka sayısının 9’a yükseldiğini duyurdu. Öte yandan Mağusa’da görülen bir vaka ise Kaleiçi’nden.

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03/02/2021 18:59