KKTC’de Yeni Dolandırıcılık ! 'Eskort Kızlar'

VATAN Gazetesi'nde yer alan habere göre, KKTC’de son günlerde gündemi meşkul eden bir büyük tehlike daha ciddi boyutlarda tehlike saçıyor.

Ülkemizde sık sık gündeme gelen gece kulüpleri, kadın istismarı, fuhuş, kendini satan yabancı öğrenciler toplumda derin yaralar açmaya devam ederken şimdi de “Eskort Kızlar” gündeme geldi.

İnternet ve cep telefonları üzerinden kurulan tezgahlarla çok sayıda “kişiye özel servisler” adı altında aralarında öğrencilerin de bulunduğu kızların pazarlandığı gözlemlenirken, yine “Eskort Kızlar”la ilişki vaadinde bulunarak dolandırıcılık da yapıldığı iddia ediliyor.

Son zamanlarda Twitter, Instagram, Facebook gibi sosyal medya sitelerinde faaliyet göstermeye başlayan “Escort Kızlar” banka hesaplarına para yatırılması karşılığında ilişki vaad ediliyor. Söz konusu sitelerle vatandaşlar tuzağa düşürülerek dolandırılıyor.

KKTC’ye okuma amaçlı gelen kızların hesap profillerini çalarak yaptıkları sahte profiller ile birçok insandan hesaplarına para yatırmak suretiyle ilişkiye gireceklerini söyleyerek avladıkları kişileri tuzağa düşeren dolandırıcılar, ülkemizde faaliyet gösteren bazı büyük bankalarda hesap açarak para temin ettikleri iddia ediliyor.

Genellikle Türkiye hattı kullanan bu dolandırıcılar Kıbrıs Escort, Lefkoşa Escort, Mağusa Escort, Girne Escort diye açılan internet sayfaları hazırlayıp birçok vatandaşı tuzağa düşürmeye çalışıyor.

Söz konusu sitelerle ilgili gerekli tedbirlerin alınmaması halinde, ülke genelinde ciddi sıkıntıların gündeme gelmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekiliyor. Söz konusu durumun hem toplumun huzurunu hem de sağlığını tehdit eder boyutlara varmasından korkuluyor.