KKTC'de Yerel Gazetenin Yanlış Haberi Velileri Paniğe Sürükledi

Elazığ’da bazı şahısların çocuklara oyuncaklı şekerlemeler içinde uyuşturucu verdiği iddiaları Türkiye’de büyük yankı uyandırdı.

Yerel bir gazetede Türkiye basınından alınan haber paylaşılırken olayın geçtiği yerin adı verilmeyince ortalık karıştı.

İddiaya göre, Elazığ’da bazı şahıslar çocukları uyuşturucuya alıştırmak için oyuncaklı şekerlemelere uyuşturucu ekleyip ücretsiz bir şekilde dağıttı. KKTC’de yerel bir gazetenin haberi yanlış aktararak paylaşmasıyla Kuzey Kıbrıs'taki veliler arasında büyük bir panik yaşandı. Türkiye’de yaşanan endişe verici olayın, yerel birgazete tarafından KKTC'de gerçekleşmiş gibi yansıtması, veliler arasında büyük bir tedirginlik yarattı.

Polisten yapılan açıklamada konuyla ilgili yapılan bir ihbarın olmadığı belirtilirken, yetkililer "paniğe gerek yok ancak dikkatli olmakta fayda var" uyarısında bulundu