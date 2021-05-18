KKTC'de yine rekor test sayısı, 20'si yerel 27 vaka
18/05/2021
"Toplam 11.523 test yapıldı, 20'si yerel 27 pozitif vakaya rastlandı, 58 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.523 olup, 20'si yerel 27 pozitif vakaya rastlanmış 58 kişi taburcu edildi
7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 20 kişi ise yerel vakadır.
3 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Ortaköy-1/ Hamitköy-1 / Göçmenköy-1
Girne
Girne Merkez- 6 / Ozanköy-1/ Çatalköy-1/ Alsancak-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez -3 / Yeniboğaziçi-1/ Maraş-1
İskele
İskele Merkez-1/ Mehmetçik-2
18 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.523
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 20
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 58
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.125. 449
Toplam Vaka Sayısı: 6959
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6561
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 365
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 322
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 16
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 51
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 1399
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 522
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5059