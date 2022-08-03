KKTC'deki elektrik zammı Rum basınında da yer buldu

KKTC’de elektrik fiyatlarına yapılan zamla ilgili haberler, bugünkü Rum gazetelerinde de yer buldu.

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03/08/2022
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KKTC'deki elektrik zammı Rum basınında da yer buldu

KKTC’de elektrik fiyatlarına yapılan zamla ilgili haberler, bugünkü Rum gazetelerinde de yer buldu.

Fileleftheros gazetesi konuya “İşgal Bölgelerindeki Elektrik de Yakıyor” başlığıyla yer verirken, Haravgi habere “İşgal Bölgelerindeki Elektrik Fiyatlarındaki Artış Yakıyor”, Politis ise “Elektrik Kıbrıslı Türkleri Yaktı- Kıbrıslı Türklere Elektroşok” başlıklarını attı.

03/08/2022 10:49
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TAGS: elektrik, zam, rum, basını,
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