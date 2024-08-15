KKTC'deki eski Rum taşınmazlarının ticaretine karıştığı gerekçesiyle bir İsrail tutuklandı
15/08/2024
Güney Kıbrıs'ta bir İsrailli, KKTC'deki eski Rum taşınmazlarının ticaretine karıştığı şüphesiyle dün Baf Havaalanı’ndan çıkış yapmaya çalıştığı sırada tutuklandı.
Rum haber kaynaklarında, bugün mahkemeye çıkarılarak hakkında 5 günlük tutukluluk kararı verilen şahsın ismine ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı.
Baf Havaalanı’ndan başka bir AB ülkesine gitmek isteyen 25 yaşındaki İsraillinin, KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının ticaretine karıştığı gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi.15/08/2024 14:43