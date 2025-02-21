KKTC’deki haftalık trafik raporu: 51 kaza, 1 ölü, 14 yaralı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geçen hafta meydana gelen 51 trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 10-12 Şubat tarihlerini kapsayan raporuna göre, KKTC’de 51 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların; biri ölümle, 10’u yaralanmayla, 40’ı ise hasarla sonuçlanırken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 14 kişi yaralandı.

Trafik kaza sebepleri ise süratli araç kullanmak (15), dikkatsiz sürüş yapmak (10), kavşakta durmamak (11), yakın takip (10) ve diğer etkenler (5) olarak açıklandı.

Kazalar sonucu toplam hasar miktarı 2 milyon 154 bin 815 TL olarak hesaplanırken, kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyle; “Lefkoşa 20, Girne 14, Gazimağusa 12, İskele 3 ve Güzelyurt 2”

-Denetimler sonucunda 240 araca men, 12 sürücüye tutuklama

Öte yandan polisin bu hafta gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde, 13 bin 2 araç sürücüsü kontrol edildi. Bu kontroller sonucunda, 2 bin 314 sürücü rapor edilirken, 240 araç trafikten men edildi ve 12 sürücü tutuklandı.

Rapor edilen sürücülerin suçlarının dağılımı ise şöyle:

“Sürat 572, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 403, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 288, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 238, mobil araç ile tespit edilen sürat suçları 208, trafik levha ve işaretlerine uymamak 100, muayenesiz araç kullanmak 83, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 65, dikkatsiz sürüş 38, trafik ışıklarına uymamak 8, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 35, tehlikeli sürüş 21, özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmak 19, aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak 18, yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak 7, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 6, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 2, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 2 ve 409 diğer trafik suçları.”