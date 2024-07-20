Törende dikkat çeken anlar! Erdoğan ile Özel’in uzun sohbeti dikkat çekti

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20/07/2024

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Törende dikkat çeken anlar! Erdoğan ile Özel’in uzun sohbeti dikkat çekti

Kıbrıs Barış Harekatı’nı 50. Yıl dönümü nedeniyle KKTC'de bir araya gelen Özgür Özel ve Erdoğan’ın uzun uzun sohbet etmesi dikkat çekti. Türkiye basını ve sosyal medya bu kareleri konuşuyor.

Türkiye  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenine katılarak konuşma yaptı. Törene katılan arasında MHP ve CHP liderleri Devlet Bahçeli ile Özgür Özel de vardı.

Siyasi arenada sık sık gerilen isimlerin, törende yan yana oturması dikkat çekti. Bahçeli'nin yanında yer alan Özel, tören sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet etti. İkili arasındaki samimi anlar objektiflere yansıdı.

Tören sırasında Özel ile Erdoğan’ın karşılıklı uzun uzun sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı. İkilinin ne konuştuğu ise merak konusu oldu. 

 

20/07/2024 13:32
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TAGS: erdoğan, özel, kktc
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