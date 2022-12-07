KKTC'deki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler İstanbul'daki vakıf eserlerini gezdi

KKTC’deki üniversitelerde öğrenim gören bir grup öğrenci İstanbul’da Nusretiye Camii ile Konservasyon Atölyesi'ni ziyaret etti.

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), "Hayal Et, Keşfet, Vakfet Gençlik Projesi" kapsamında KKTC'deki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerini İstanbul ve Bursa'da misafir ediyor.

Müdürlük bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaların yapıldığı mekanları ve tarihi eserleri ziyaret eden gençlere evrensel değerlere sahip Türk vakıf sistemi ve vakıf medeniyeti tanıtılıyor.

Gençlerin İstanbul programı Süleymaniye Camii, Galata Kulesi, Nusretiye Camii ve bünyesindeki VGM Konservasyon Atölyesi gezileriyle başladı.

- "Özellikle vakfın ne demek olduğunu öğreniyoruz"

Program kapsamında İstanbul'a gelen üniversite öğrencilerinden Adem Karatoprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde okuduğunu belirterek, daha önce de ziyaret için Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Karatoprak, Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nde gönüllü olarak çalıştıklarını söyleyerek, "Burada öğrendiklerimizi Kıbrıs'ta anlatacağız. Süleymaniye ve Galata Kulesi'ne gittik. Bütün vakıf eserlerini gezeceğiz. Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii'ne gideceğiz." dedi.

Programa katılmayı çok büyük bir şans olarak gördüğünü dile getiren genç üniversite öğrencisi, vakfın ne demek olduğunu ve nasıl teşkilatlandığını öğrendiklerini dile getirdi.

Adem Karatoprak, konservasyon atölyesindeki çalışmalardan çok etkilendiğini belirterek, "Çok titizlikle çalışıyorlar. Daha önce hiç gördüğümüz bir şey değil. Yazma eserleri, halıları, çinileri çok incelikle yapıyorlar. Hatta bir kitabın restore edilme süresinin yaklaşık bir sene olduğunu söylediler. Biz de inceledik, gerekli bilgileri aldık." diye konuştu.

KKTC'de de pek çok vakıf eserinin bulunduğunu ve vakıf çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekleyen Karatoprak, "Bu nedenle Vakıflar Genel Müdürlüğünden öğreneceğimiz çok şey var. Bizim de Kıbrıs'ta anlatacağımız, anlatmamız gereken çok şey var." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bizim için çok keyifli bir deneyim oldu"

Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitiren Sakine Aydın da proje kapsamında arkadaşlarıyla Kıbrıs'tan geldiklerini söyledi.

Süleymaniye Camii ve Galata Kulesi'nde edindikleri bilgilerin çok kıymetli olduğunun altını çizen Aydın, şunları kaydetti:

"Şimdi de Nusretiye Camii bünyesindeki konservasyon atölyesinde bulunuyoruz. Buradaki arkadaşlarımızın çalışmalarını ve düzenledikleri eserleri incelemeye geldik. Bizim için çok keyifli bir deneyim oldu. Döndüğümüzde paylaşmak için gerçekten heyecanlı olduğumuz çok fazla şey biriktirdik, bilgi edindik burada. Deneyimimiz çok keyifliydi, teşekkür ederiz."

Aydın, programdan oldukça memnun kaldıklarını ve İstanbul'dan sonra Bursa'ya da gideceklerini vurgulayarak, "Orada edineceğimiz deneyimler için de oldukça heyecanlıyız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vakıf eserlerini gezip görmenin geniş bir perspektif sağlayacağını aktaran Aydın, "Daha önce de bahsedilen, konuştuğumuz şeyleri birebir yerinde görmek, bizim aklımızda daha kalıcı olması ve daha iyi aktarabilmemiz açısından önemli." diye konuştu.

- "Gençler programdan çok memnun"

Öğrencilerle birlikte programa katılan rehber öğretmen Abdülkadir Yıldız ise "Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğiyle yürütülen 'Hayal Et, Keşfet, Vakfet Gençlik Projesi' kapsamında Kuzey Kıbrıs Vakıflar İdaresine bağlı İyilik Gönüllülerinden oluşan 13 genç ve başlarında bizler 2 öğretmen, bir haftalığına buraya geldik. Bu bir hafta süresince Vakıflar Genel Müdürlüğünün misafiri olarak buradayız. Vakıf eserlerini, kültür varlıklarımızı geziyoruz. Eğitsel ve kültürel bir gezi." dedi.

Yıldız, vakıf kültürünü kazanmak ve gençlerin gelecek kuşaklara yönelik bu mirası aktarmalarını sağlamak amacıyla farklı üniversitelerin farklı bölümlerinden öğrencilerin katılımıyla etkinliğin gerçekleştirildiğini aktararak, "Bir kısmı daha önce Türkiye'ye gelmiş. Hiç gelmeyen arkadaşlarımız da var. Gerçekten programdan çok memnunlar. Zaten hepsi daha önce bu tür çalışmalarda aktif rol almış Kıbrıs Vakıflar İdaresinin gönüllü çalışanları ve bu anlamda çocuklar bu projeden ve burada olmaktan çok mutlu." değerlendirmesinde bulundu.

Süleymaniye Külliyesi, Galata Kulesi, Nusretiye Camii ve VGM Konservasyon Atölyesini ziyaret eden öğrenciler, Eyüp İmaretinde yemek dağıtımına katıldı. Öğrenciler ayrıca Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Mihrimah Sultan Camii, Üsküdar Çeşmesi, Yeni Valide Camii, Kız Kulesi, Ayazma Camii, Selimiye Camii, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Çamlıca Camii ve İslam Medeniyetleri Müzesi'ni de ziyaret edecek.

Bursa'daki Ulu Camii, Kozahan, Kapalı Çarşı, Yeşil Camii, Yeşil Türbe, Irgandı Köprüsü ile Klasik Türk Sanatları Atölyeleri, Panaroma 1326 Bursa Fetih Müzesi, I. Murat Hüdavendigar Külliyesi ve Tarihi Çınar ziyareti de gezi programında yer alıyor.

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07/12/2022 15:00