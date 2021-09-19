KKTC'den 50 bin euro değerinde kaçak tütün iddiası

Rum polisi, gerçekleştirdiği bir operasyonda KKTC’den olduğu iddia edilen ve bugüne kadarki en yüksek miktarlardan biri olduğu belirtilen tütün ürünü ele geçirdi.

Alithia gazetesi, Rum polisinin önceki gün yapılan bir ihbar üzerine 57 yaşındaki bir şahsın aracını Limasol’da durdurduğunu, yapılan aramada, değeri 50 bin Euro’dan fazla olan kaçak tütün ürünü ele geçirildiğini yazdı.

Haberde, Rum polisine, Dikelya İngiliz Üslerinden Limasol’a doğru giden bir araçta yüksek miktarda kaçak tütün bulunduğu ihbarının geldiği, polisin kovalayamaya başladığı aracın ancak lastiklerine ateş edilerek durdurulabildiği belirtilirken dün mahkemeye çıkarılan şahıs hakkında 8 günlük tutukluluk kararı verildiğini vurgulandı.

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19/09/2021 16:46