KKTC’den 6 sanayi işletmecisi Gıda Fuarı Anuga 2021’e katıldı

KKTC’den 6 sanayi işletmesi, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) şemsiyesi altında, önde gelen gıda fuarlarından Anuga 21’e katıldı.

KTSO’dan verilen bilgiye göre, Almanya’nın Köln şehrinde her iki yılda bir düzenlenen Anuga bugün sona erdi. Fuara, KTSO şemsiye standı altında 6 işletme katıldı.

Fuara limonata ve macun-reçel ürünleriyle katılan Medi Mediterranean Trading Ltd. Direktörü Ahmet Tokatlıoğlu, “Sadece Almanya’dan değil, dünyanın her yerinden potansiyel alıcılarla görüşme, muadil ürünleri görme imkanımız da oldu. Bu kendimizi daha da geliştirmek açısından oldukça önemli” dedi.

Alkollü-alkolsüz içecek üreticileri arasında yer alan Selim ve Oğlu Sema İçkileri Ltd. Direktörü Atilla Süren, “Ne aradığını ve ne istediğini bilen kişilerin standımızı ziyaret etmesinden memnunuz. Güzel bağlantılar yaptık. Avrupa ülkeleri ile iş yapacağımıza inanıyorum” dedi.

Alkollü-alkolsüz içecek üreticisi Mey İçki Sanayi Temsilcisi Ali Çağrı Arıkan da “Profesyonel alıcıların fuarı ziyaret ettiğini gözlemledim. Olumlu ve iş getirecek görüşmelerimiz oldu. İhracata yönelik verimli kontaklarımız oldu” dedi.

Narin Unlu Mamuller Direktörü Hulus Hulusioğlu, “Narin Bakery olarak, standımıza gösterilen ilgiden oldukça memnunuz. Çok ciddi görüşmelerimiz oldu. Fuar sonrası çalışma başlatıp potansiyel müşterilere ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Reha Süt Ürünleri Ltd. Direktörü Mustafa Kaymak, “Bu fuar da bizim için önemli. Potansiyel müşterilerimizle bir araya geldiğimiz gibi, yeni müşterilerle de iletişim kuruyoruz” diye konuştu.

Helva ve tahın markalarından Helvasan Ltd. Direktörü Emre Çerkez ise, “Bu fuarda özellikle tahına olan ilginin giderek arttığını gözlemledim. Bu bizim için çok önemli. Oldukça yoğun bir ziyaretçim olduğunu söyleyebilirim. Çok verimli bir fuar geçirdim” dedi.

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13/10/2021 18:51