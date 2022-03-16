“KKTC’den alınan akaryakıt tespit ettik”

İngiliz Üsleri gümrük makamları, yazılı açıklama yaparak, çok sayıda modifiye ağır vasıtalarda, KKTC’den satın alınan akaryakıt tespit ettikleri iddiasında bulundu.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, İngiliz Üsleri Doğu bölgeleri gümrük sorumlusu Mark Hartley’nin ilgili açıklamasına yer verdiler.

Gazete yapılan açıklamada, İngiliz üsleri gümrük personelinin, Beyarmudu ve “Strovilya”(Akyar) geçiş noktalarındaki düzenli operasyonlarının, KKTC’den yapıldığı iddia edilen “akaryakıt kaçakçılığına sekte vurduğunun” ifade edildiğini yazdı.

Habere göre aynı bilgilendirme çerçevesinde, son haftalarda gümrük personelinin, ticari ağır vasıtaların (HGV) haftada birkaç kez sınır kapılarından geçtiğine dair şüpheli durumlar tespit ettiği de ifade edildi.

Yapılan açıklamada, gümrük memurlarının, kaçakçılık için düzenlenen araçları tespit etme konusunda eğitimli olduğu ve araçların aranmasında ileri teknikler kullandıkları, bu nedenle “özel yakıt tankları” olarak tasvir edilen ve bunları kullanan çok sayıda ağır vasıta tespit ettiği belirtildi.

Hartley açıklamasında, KKTC’deki düşük akaryakıt fiyatları ve Türk Lirasının değer kaybı nedeniyle organize kaçakçı gruplarının, Güney Kıbrıs’ta kara borsada satmak için büyük miktarda akaryakıtı taşımaya çalıştığını savundu.

Hartley olaylara ilişkin “somut örnek” vererek, bir ticari otobüs şirketinin, otobüslerden birinin KKTC’ye geçmesi için sigortaladığını, akaryakıt temin etmek için sürekli kuzeye geçerek bunu “ikmal” (benzin pompası) olarak kullandığını, akaryakıtı şirketin diğer 16 otobüsüne taşıdığını belirtti.

Hartley, bahse konu otobüse el konulduğunu ve bin 480 Euro para cezası kesildiğini de söyledi.

Hartley, diğer operasyonlar çerçevesinde de 6 bin Euro değerinde para cezasının kesildiğini ifade etti.

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16/03/2022 13:39