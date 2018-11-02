KKTC'den Benzin Alımına İlişkin Vergi Kaybı

Kıbrıslı Rumların Ocak-Eylül 2018 döneminde KKTC’den benzin satın almasıyla Rum yönetiminin 17 milyon 444 bin 499 Euro’luk bir vergi kaybına uğradığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesine göre, Güney Kıbrıs’taki benzin istasyonu sahipleri ise KKTC’den benzin alınması nedeniyle Ocak-Eylül 2018 dönemimde 1 milyon 310 bin 399 Euro’luk bir gelir kaybı sözkonusu.

Gazete, 95 oktanlık benzin satışlarının, 2018 yılının ilk 9 ayında, 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 3.80 oranında azaldığını yazdı.

Gazete haberinde ayrıca aynı dönem için KKTC’den 95 oktanlık benzin alımının 11 milyon 722 bin 874 litre, dizel yakıtın ise 12 milyon 102 bin 567 litre olarak hesaplandığı kaydedildi.